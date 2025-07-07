Застрелился или...? .В смерти российского экс-министра Старовойта все больше странных несостыковок

Бывшему главе Минтранса РФ было 53 года

В российском городе Одинцово нашли мертвым Романа Старовойта, ранее являвшегося главой Минтранса РФ. Предварительно, рядом с телом было обнаружено огнестрельное оружие, что может свидетельствовать о вероятности самоубийства.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что предварительная причина якобы самоубийства Романа Старовойта — возможное уголовное дело. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Однако есть и другое стечение обстоятельств, которые сложно не заметить — Старовойта уволили накануне после масштабного коллапса в российских аэропортах, который стоил России немало.

"Как нам стало известно, формальным поводом для вопросов к нему стал тот факт, что подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генподрядчиком которой была Корпорация развития Курской области. Ей разрешили потратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самой определять субподрядчиков", — говорится в сообщении.

Показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификаций якобы дали бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба сейчас находятся в СИЗО. Кроме того Mash пишет, что следствие проверяет возможную причастность Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске.

В то же время SHOT сообщает, что Старовойт якобы покончил с собой у себя дома в посёлке в Мякинино из наградного оружия, которое он получил от МВД в 2023-м году за содействие в выполнении задач.

7 июля Старовойта сняли с должности главы Минтранса РФ. Forbes сообщает, что Старовойт умер более суток назад, еще до официального сообщения об отставке. По данным источника издания, близкого к следственным органам, это произошло в ночь с субботы на воскресенье, 6 июля. До этого глава комитета Думы по обороне Алексей Картаполов, комментируя смерть Старовойта, заявлял, что якобы это случилось "достаточно давно".

Но примечательно и то, что российские СМИ уже путаются в информации от "источников", ведь по другим данным он якобы пришел на работу утром 7 июля, а потом уже вернулся домой и застрелился.

Стоит добавить, что точной и проверенной информации о конкретно самоубийстве нет.

Роман Старовойт получил наградное оружие. Фото: SHOT

Что известно про Романа Старовойта

Российский государственный и политический деятель. Министр транспорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года. Государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Губернатор Курской области (врио 11 октября 2018 — 16 сентября 2019, 16 сентября 2019 — 14 мая 2024).

Роман Старовойт

Родился 20 января 1972 года в городе Курске.

В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова по специальности "Импульсные тепловые машины". В 2008 году окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2012 в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию. В 2019 году окончил обучение по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

В 1995 году был исполнительным директором АО "Региональное инвестиционное агентство".

В 1995—2001 годах — генеральный директор компании по управлению активами НПФ "Промышленный".

В 2002—2005 годах был владельцем и генеральным директором строительной компании "Стройинвест".

В период с 2005 по 2007 был начальником отдела по работе с инвесторами комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

В 2007—2010 годах первый заместитель председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.

С 2010 по 2012 год был заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры Аппарата правительства РФ.

С 22 ноября 2012 года являлся руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

С 1 октября 2018 года был заместителем министра транспорта Российской Федерации.

Осенью 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

9 ноября 2020 года вступил в партию "Единая Россия".

14 мая 2024 года Госдума утвердила его на должность министра транспорта Российской Федерации.

7 июля 2025 года освобожден от должности министра транспорта России

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