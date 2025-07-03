Генеральне прибирання. До списку мертвих полководців РФ додався ще один "кутузов", скільки їх всього

Сили оборони щільно взялася за російських генералів

Збройні сили України 2 липня записали на свій рахунок жирну мету — генерала російської армії Михайла Гудкова. Він обіймав посаду заступника командувача військово-морських сил Росії.

Це надзвичайно сильна втрата для Росії. Втім, далеко не перша. З самого початку повномасштабного вторгнення в Україну Сили оборони щільно взялися за головних його реалізаторів. "Телеграф" нагадує про те, скільки вже "лампасних" вантажів-200 отримали росіяни.

Важливо: у цьому матеріалі ми розповімо лише про тих генералів, чия ліквідація є на 100% підтвердженою. Кількість реальних втрат може бути набагато більшою.

Про Михайла Гудкова

Для початку коротко розповімо про "винуватця" даного матеріалу — генерала Михайла Гудкова.

Повне звання — гвардії генерал-майор. Він обіймав посаду заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ, а також очолював сумнозвісну 155-у бригаду морської піхоти. Ця бригада, до речі, прославилася своїми нелюдами та катами. Докладніше про її звірства можна прочитати в матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.

Інформація про ліквідацію Гудкова від неофіційних російських джерел з’явилася ще 2 липня, а вже 3 числа це підтвердила і російська влада. За попередніми даними, це сталося у Курській області Росії. Там генерал був на передовому командному пункті, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів, більшість із яких – старша командна ланка.

2022

Україна від початку повномасштабного вторгнення буквально виносить російських генералів. Прямо в 2022 році по ним дуже кучно пройшлися і в результаті до кінця року Росія підійшла з наступним результатом:

Андрій Суховецький

Генерал-майор є найпершим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії.

За даними Антона Геращенка, знищення Суховецького сталося на Чернігівщині, а російські ЗМІ писали, що до цього приклав руку снайпер.

Андрій Суховецький

Андрій Колесніков

Андрій Колесніков

15 березня 2022 року бійці "Азову" повідомили про ліквідацію генерал-майора армії РФ у Маріуполі. Він був командиром 150-ї мотострілецької дивізії. Його смерть підтверджує фото, опубліковане бійцями та побічно підтверджують російські провійськові телеграм-канали.

Володимир Фролов

Володимир Фролов

Володимир Фролов

Навесні 2022 року було ліквідовано заступника командувача 8-ї армії Росії, генерал-майора Володимира Фролова. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Згідно з версією, опублікованою згодом російськими ЗМІ з посиланням на спікера "парламенту" бойовиків "ДНР" Артема Жогу, його було вбито українським снайпером в Маріуполі.

Канамат Боташев

Канамат Боташев

Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці.

Він перебував за штурвалом Су-25, який ЗСУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною.

Роман Кутузов

Роман Кутузов

Генерал-майор (генерал-лейтенант посмертно), начальник штабу — перший заступник командувача 8-ї загальновійськової армії. Був ліквідований у червні 2022 року в Луганській області. За даними ЗСУ, командував з’єднаннями бойовиків "ДНР". Смерть підтверджено російською стороною.

Підсумок: лише за 2022 рік, і лише згідно з офіційними (або напівофіційними) підтвердженнями російської сторони, армія Росії втратила в Україні не менше 5 своїх генералів. У серпні 2022 року Міноборони Великобританії повідомляло про загибель щонайменше 10 російських генералів. Насправді ж загиблих могло бути ще більше. Багато заяв про ліквідацію були непідтвердженими або не спростованими російською стороною.

Цікавий факт: за різними оцінками, які наводять відкриті джерела, російськими силами вторгнення у перші місяці війни командували від 20 до 50 генералів, що означає втрати від 10 до 25% вищих офіцерів (при загибелі навіть 5 генералів).

2023

Сергій Горячев

Сергій Горячев

У червні 2023 року стало відомо про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева. За даними російських пропагандистів, його було знищено у Запорізькій області ракетним ударом. Смерть також офіційно підтверджена російською стороною.

Олег Цоков

Олег Цоков

У липні 2023 року стало відомо про ліквідацію заступника командувача Південного військового округу генерал-лейтенанта Олега Цокова. Смерть високопоставленого російського офіцера в ефірі пропагандистської передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія" підтвердив екскомандувач 58-ї армії, нині депутат Держдуми Олег Гурульов. Ймовірно, його знищили ударом ракети Storm Shadow.

Володимир Завадський

Володимир Завадський

Генерал-майор був заступником заступника командувача 14-го Армійського Корпусу Північного флоту. Завадський підірвався на міні у тилу. Його смерть підтвердили офіційно.

Ігор Тихонов

Ігор Тихонов

Ігор Трифонов очолював УМВС в Єкатеринбурзі з 2011 по 2017 рік, після чого до 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії. Але у 2022 році його засудили за хабар та зберігання зброї, позбавили звання та відправили на фронт (або, як стверджує його адвокат, він сам "довго домагався укладання контракту"). Ліквідацію підтверджено російською стороною.

Підсумок: за 2024 рік список "офіційних" генеральських вантажів-200 поповнився ще 4 мінами. А загальна кількість досягла 9. При цьому ще на початку 2023 року японська розвідка, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці зі США та Європою, нарахувала аж 20 мертвих генералів.

2024

Андрій Головацький

Андрій Головацький

Колишнього першого заступника начальника штабу Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС Росії Андрія Головацького було ліквідовано у 2024 році. У 2019 році він був засуджений за отримання хабарів від підлеглих. На момент ліквідації був у відставці. Загибель підтвердили реєстром спадкових справ РФ.

Ільдар Саідов

Ільдар Саідов

Генерал-майор у відставці. Колишній перший заступник начальника штабу Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС ліквідований на війні в Україні. Смерть підтвердила дружина. Раніше його засудили до семи років у колонії суворого режиму за корупцію.

Павло Клименко

Павло Клименко

Генерал-майор збройних сил Росії. Командував 5-ю донецькою мотострілецькою бригадою. За даними ЗМІ, організував катівню в Донецьку, а його бійці вбили американця Рассела Бентлі та мобілізованого вчителя Володимира Фролова. Смерть генерала під час розмови з Бі-бі-сі підтвердив його близький родич.

Ігор Кирилов

Ігор Кирилов

Генерал-лейтенант Ігор Кирилов обіймав посаду начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ з 2017 року. Ліквідований у Москві під час вибуху самокату з вибухівкою. Смерть офіційно підтвердили у Росії.

Костянтин Смєшко

Костянтин Смєшко

Генерал-майор був ліквідований на території Росії імовірно авіаударом або ударом HIMARS (смерть підтверджена російською стороною без вказівки причини смерті). Смєшко обіймав низку високих посад у російських військах. Він очолював інженерні війська у Далекосхідному, Східному та Південному військових округах, а з 2017 року був заступником командувача інженерних військ РФ.

Його поховали у Москві непублічно та без офіційних заяв про причину смерті.

2025

Ярослав Москалик

Ярослав Москалик

Генерал-лейтенант. Працював заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. Ліквідований у Москві внаслідок підриву автомобіля. Смерть офіційно підтверджена.

Також у 2025 році ліквідовано Михайла Гудкова, про якого ми писали вище.

Таким чином виходить, що за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів. До цієї цифри входять лише ті, кого росіяни визнали офіційно (або напівофіційно). За непідтвердженими даними, лише на початку 2020 року це число вже сягало 20. Ймовірно, реальна цифра ліквідованих генералів складає вже кілька десятків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Луганську підірвали псевдомера.