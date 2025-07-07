"Путін психонув": з’явилася правдоподібна версія смерті російського міністра

Чиновник відповідав за провал оборони Курської області

Вдень 7 липня у російському Одинцово (під Москвою) знайдено тіло колишнього міністра транспорту РФ Романа Старовойта. Згідно з попередньою інформацією, він застрелився, проте в мережі в таку версію повірили не всі.

Наприклад, журналіст-міжнародник Іван Яковина у своєму Facebook висловив припущення, що чиновника "прибрали". Річ у тім, що він відповідав за будівництво укріплень у Курській області, а відповідно був відповідальним за те, що ЗСУ там успішно провели військову операцію.

"Старовойта так покарали за крадіжку грошей, спрямованих на будівництво укріплень у Курській області. Думаю, Путін реально психонув після нещодавньої ліквідації його улюбленця — генерала Гудкова — саме там, у Курській області. Старовойт відповів за те, що штабів та укриттів там так і не збудували", — написав журналіст.

За його словами, Кремль раніше не вдавався до прямих ліквідацій чиновників, які провинилися, проте цей епізод може призвести до істотних змін у психологічному стані російських еліт.

Яковина про смерть Старовойта

Як повідомлялося раніше, російські ЗМІ повідомили, що тіло Старовойта знайшли в його будинку 7 липня, хоча за деякою версією він помер за добу до цього. Примітно, що сам наказ про звільнення теж надійшов 7 липня, тобто не виключено, що чиновника звільнили вже після того, як він наклав на себе руки.

У мережі ходить неперевірена інформація про те, що міністр застрелився з пістолета, яким його нагородило МВС у 2023 році. Старовойт з 2018 року обіймав посаду губернатора Курської області, а посаду міністра він отримав лише у травні 2024 року.

Імовірно, саме розкрадання при будівництві укріплень у Курській області стали причиною порушення кримінальної справи проти нього. Крім того, він може бути причетний до порушень у сфері закупівель медикаментів для лікарень області та до провальної транспортної реформи у Курську.

Це не єдина дивна смерть російського топчиновника. Наприклад, 4 липня у Москві загинув віцепрезидент "Транснафти" Андрій Бадалов. Він випав із балкона 17 поверху, хоча мешкав на 10 поверсі.