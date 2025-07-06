У Росії розбився літак: на борту було багато парашутистів (відео)

Частина пасажирів у тяжкому стані

У російському Забайкаллі розбився літак із парашутистами на борту. Борт звалився в Читинському районі всього через кілька хвилин після підняття в небо.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Мова про легкий літак Ан-2. У нього на борту було 11 осіб — 10 парашутистів і один член екіпажу. Парашутисти мали відпрацьовувати стрибки, але через кілька хвилин після підняття в небо літак звалився.

За попередньою інформацією ЗМІ, авіакатастрофа сталася внаслідок технічних неполадок. Також повідомляється, що всі, хто перебував на бору, залишилися живими. Спершу було відомо про 6 постраждалих, але пізніше їхня кількість зросла до 10.

З них двоє у тяжкому стані, вісім у стані середнього ступеня тяжкості.

Також місцеві пабліки вже публікують відео з місця події. На ньому видно, що борт отримав серйозні пошкодження, але не спалахнув і не був знищений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через дрони у росіян настав справжній колапс в аеропортах.