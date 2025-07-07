"Путин психанул": появилась правдоподобная версия смерти российского министра

Чиновник отвечал за провал обороны Курской области

Днем 7 июля в российском Одинцово (под Москвой) найдено тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. Согласно предварительной информации, он застрелился, однако в сети в такую версию поверили не все.

Например, журналист-международник Иван Яковина в своем Facebook высказал предположение, что чиновника "убрали". Дело в том, что он отвечал за строительство укреплений в Курской области, а соответственно был ответственным за то, что ВСУ там успешно провели военную операцию.

"Старовойта так наказали за воровство денег, направленных на строительство укреплений в Курской области. Думаю, Путин реально психанул после недавней ликвидации его любимчика — генерала Гудкова — как раз там, в Курской области. Старовойт ответил за то, что штабов и укрытий там так и не построили", — написал журналист.

По его словам, Кремль ранее не прибегал к прямым ликвидациям провинившихся чиновников, однако этот эпизод может привести к существенным переменам в психологическом состоянии российских элит.

Яковина о смерти Старовойта

Как сообщалось ранее, российские СМИ сообщили, что тело Старовойта нашли в его доме 7 июля, хотя по некоторой версии умер он за сутки до этого. Примечательно, что сам приказ об увольнении тоже поступил 7 июля, то есть не исключено, что чиновника уволили уже после того, как он покончил с собой.

В сети ходит непроверенная информация о том, что министр застрелился из пистолета, которым его наградило МВД в 2023 году. Старовойт с 2018 занимал пост губернатора Курской области, а должность министра он получил лишь в мае 2024 года.

Предположительно именно хищения при строительстве укреплений в Курской области стали причиной возбуждения уголовного дела против него. Кроме того, он может быть причастен к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и провальной транспортной реформе в Курске.

Стоит отметить, что это не единственная странная смерть российского топ-чиновника. Например, 4 июля в Москве погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Он выпал с балкона 17 этажа, хотя жил на 10 этаже.