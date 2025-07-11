Російську ескортницю помітили у військовому літаку з міністром оборони РФ (фото, відео)

Дівчина прилетіла не цивільним рейсом до аеропорту Платов, який уже третій рік закритий

Міністр оборони РФ Андрій Білоусов ймовірніше має молоду коханку. Він катає її на військовому літаку на стратегічні для Росії аеродроми.

Мова йде за блогерку з Єкатеринбурга Марію Шалаєву, яка розповіла про нещодавню поїздку до Ростова зі своїм коханим. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами дівчини, до міста вона прилетіла, ймовірно, військовим літаком. Розповідає, що їй подобаються літаки "Ту".

За даними пропагандистських видань, дівчина прилетіла не цивільним рейсом до аеропорту Платов, який уже третій рік закритий. Утім, блогерка сама все пояснює – літаки до Ростова літають, "просто не всі і не у всіх".

"Хто там каже, що літаки в Ростов не літають? Літають. Просто не всі і не у всіх. Загалом, полетіла я знову в Ростов", – розповідає блогерка на одному з відео, знятому на борту літака.

Що відомо про Шалаєву і їх стосунки з міністром оборони РФ

Шалаєва живе в Єкатеринбурзі. Їй близько 23 років, розлучена. Вона має трирічного сина. Зараз у блогерки є шанувальник, якого вона називає то "Містер Ікс", то "наречений", то "людина Кремля". І, як Шалаєва сама зізнається, міста для подорожі вона не вибирає – куди її чоловік, туди й вона.

Судячи з опублікованих в Instagram відео, разом зі своїм шанувальником блогерка багато подорожує Росією і частенько опиняється в Ростові. Причому, судячи з усього, не цивільними рейсами.

Телеграм-канал nexta.live пише, що Шалаєва. нібито є коханкою Андрія Білоусова – міністра оборони РФ. Після публікацій у ЗМІ блогерка терміново видалила відео, пости й обмежила доступ до акаунта.

Андрій Білоусов був двічі одружений. Дружина в другому шлюбі – Лариса Білоусова (Авдєєва), 1961 р. н., управляє компанією "Слов'янський дім". Від першого шлюбу чиновник має сина Павла (нар. 1994).

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