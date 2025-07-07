Сотні рейсів затримується, величезні збитки і звільнення. У Росії триває масштабний авіаколапс

Авіакомпаніям це може коштувати 20 мільярдів рублів

У Росії понад 7 тисяч пасажирів досі не можуть вилетіти з Пітера — колапс в аеропортах триває. У Москві також є затримки, люди сплять на підлозі. Причина — загроза безпілотників.

Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. Там зазначили, що три дрони вночі збито в Лузькому районі, у Московській — знищено 8 БПЛА.

Зараз у Пулково затримано понад 100 рейсів — від 2 до 6 годин, ще близько 30 скасовано. За даними SHOT, на запасні аеропорти пішло понад 80 літаків.

Людям надають воду та харчування. У Москві затримано або скасовано близько 30 рейсів.

Окрім цього, в Росавіації повідомили, що з 5 липня до 06:00 7 липня було скасовано 485 рейсів, затримано майже 2 тисячі. Ще 88 літаків пішли на запасні аеродроми, оформлено 43 тис. вимушених повернень квитків. У готелях через скасування і перенесення рейсів розмістили 94 тис. осіб.

Росія матиме збитки

Авіаколапс у Росії 5-6 липня через загрозу безпілотників може коштувати авіакомпаніям 20 мільярдів рублів. Лише збитки від скасування рейсів у першу добу масштабного збою в трьох аеропортах оцінюють у 4-6 мільярдів рублів.

Експерти підрахували втрати від кожного скасованого рейсу. Якщо візьмати Boeing 737-800 на 158 пасажирів (20 місць бізнес-класу і 138 економ-класу), то авіакомпанія втрачає 15-23 мільйони рублів залежно від напрямку. У цю суму входять витрати на аеропорт, екіпаж, паливо та недоотримані доходи.

Таким чином, лише перша доба скасувань у трьох аеропортах коштувала авіакомпаніям щонайменше 3,9-5,9 мільярда рублів. А кожна затримка рейсу понад 15 хвилин обходиться приблизно в 1,5 мільйона рублів.

Пасажирські асоціації вимагають створити чіткий регламент для надзвичайних ситуацій. Експерти вважають, що розміщення та харчування пасажирів повинні забезпечувати аеропорти за рахунок авіакомпаній, а малим перевізникам потрібна державна підтримка, щоб уникнути банкрутства.

Після цього полетіли голови

Після колапсу в аеропортах Путін звільнив свого міністра транспорту — Романа Старовойта. Про це пише Денис Казанський, посилаючись на росЗМІ.

"Не зовсім зрозуміло, у чому його вина, але нехай буде. Мабуть, просто шукали цапа-відбувайла і знайшли. Україна знищила його кар'єру. Але ж у лютому 2022 року він теж мабуть радів початку "СВО" і вірив у швидку перемогу", — написав український журналіст.

Російські телеграм-канали пишуть, що заступником транспорту РФ може стати колишній глава Новгородської області Андрій Нікітін.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії розбився літак, на борту якого було багато парашутистів