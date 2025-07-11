Российскую эскортницу заметили в военном самолете с министром обороны РФ (фото, видео)

Девушка прилетела не гражданским рейсом в аэропорт Платов, который уже третий год закрыт

Министр обороны РФ Андрей Белоусов скорее всего имеет молодую любовницу. Он катает ее на военном самолете на стратегические для России аэродромы.

Речь идет за блогершу из Екатеринбурга Марию Шалаеву, которая рассказала о недавней поездке в Ростов со своим любимым. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам девушки, в город она прилетела, вероятно, военным самолетом. Рассказывает, что ей нравятся самолеты "Ту".

По данным пропагандистских изданий, девушка прилетела не гражданским рейсом в аэропорт Платов, который уже третий год закрыт. Впрочем, блогерша сама все объясняет – самолеты в Ростов летают, "просто не все и не у всех".

"Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов", – рассказывает блогер на одном из видео, снятом на борту самолета.

Что известно о Шалаеве и их отношениях с министром обороны РФ

Шалаева живет в Екатеринбурге. Ей около 23 лет, разведена. Она имеет трехлетнего сына. Сейчас у блогера есть поклонник, которого она называет то "Мистер Икс", то "жених", то "человек Кремля". И, как сама Шалаева признается, города для путешествия она не выбирает – куда ее муж, туда и она.

Судя по опубликованным в Instagram видео, вместе со своим поклонником блогер много путешествует по России и частенько оказывается в Ростове. Причем, судя по всему, не гражданскими рейсами.

Телеграм-канал nexta.live пишет, что Шалаева якобы является любовницей Андрея Белоусова – министра обороны РФ. После публикаций в СМИ блоггер срочно удалила видео, посты и ограничила доступ к аккаунту.

Андрей Белоусов был дважды женат. Жена во втором браке — Лариса Белоусова (Авдеева), 1961 г. р., управляет компанией "Славянский дом". От первого брака чиновник имеет сына Павла (род. 1994).

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