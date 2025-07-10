У Росії спалахнула одна з найстрашніших в’язниць: там сидять жорстокі вбивці (відео)

Тут відбуваються покарання особи, які вчинили тяжкі злочини проти особистості, терористичні акти та інші особливо тяжкі дії

У виправній колонії особливого режиму "Білий лебідь", у Пермському краї Росії, де утримуються засуджені до довічного ув’язнення, сталася велика пожежа. Вогонь охопив покрівлю деревообробного цеху у промисловій зоні установи.

За інформацією місцевих каналів, займання сталося у виробничому цеху на території колонії. Площа пожежі складає близько 800 кв. Вогонь поширився по покрівлі деревообробного цеху, що вимагало негайного втручання рятувальних служб.

Жертви та наслідки

За попередніми даними, постраждалих внаслідок пожежі немає.