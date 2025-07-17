Ефект чи ефективність? Фесенко оцінив доцільність ракетних ударів ЗСУ по Москві

Росії можна влаштувати авіаційний колапс, заблокувавши московські аеропорти

Маючи далекобійні американські ракети типу Tomahawk чи AGM-158 JASSM, Україна може завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Це буде ефектно, однак неефективно, оскільки обидві російські столиці прикриває глибоко ешелонована система ППО.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він пояснив, чому не бачить доцільності в таких ударах.

За його словами, галасу буде багато, а реальні наслідки ворог майже не відчує або будуть негативні наслідки для нас.

— Над тактикою далекобійних ударів по Росії нам треба думати, які цілі є найбільш важливими, які можуть впливати на послаблення російського воєнного потенціалу і взагалі можуть вплинути на подальший хід війни, — каже політичний експерт.

На його думку, слід завдати ударів ОЕЗ "Алабуга" в Татарстані, де росіяни нарощують виробництво ударних дронів типу "шахед", які атакують Україну.

— Оскільки для нас це серйозна проблема — масовані удари по цьому заводу точно мають значення. Точкові удари (один-три дрони) нічого не дадуть. Треба діяти, як росіяни, коли масовані удари, не менш як 100 дронів по одному об'єкту, хоча б частина дронів влучить в ціль, — вважає політолог.

За його словами, ворог не зможе відбити концентрований і комбінований удар.

Ще одним кроком може стати блокування роботи московських аеропортів.

— Це "Шереметьєво-1, -2" й інші аеропорти. Якщо внаслідок регулярних ударів вони не будуть працювати, трошки попрацюють і знову дві-три доби не працюють, — це викличе авіаційний колапс в Росії. Це викличе серйозні проблеми і вплине на громадську думку, — вважає голова "Пенти".

На його думку, удари по російських НПЗ також можуть бути критично важливими для Росії.

— Безумовно, [треба бити] по комунікації, по російських тилах, ближніх тилах, по командних пунктах, які забезпечують керівництво військовими діями в Україні і так далі. Я думаю, що військові і наша розвідка краще можуть визначити, які цілі є найбільш важливими і удари по яких можуть дати найбільший ефект, — наголосив політолог.

Просто нам треба обирати або ефектність, або ефективність. Іноді буває і ефектно, і ефективно, — як спецоперація "Павутина. При виборі цілей ударів по Росії, думаю, точно так само треба робити. Москва чи Петербург — це ефектно, безумовно. А от ефективність і головне наслідки, оце запитання, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" дієвий спосіб, як змінити думку росіян про війну в Україні.