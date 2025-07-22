Росія ніяк не впорається з транспортним колапсом: в одному з аеропортів уже роздають матраци (фото, відео)

Насамперед їх отримують сім’ї з дітьми, оскільки на всіх не вистачає

У Росії триває транспортний колапс через українські дрони, які паралізували роботу авіації в останні дні. Оскільки було скасовано велику кількість рейсів, аеропорти досі переповнені.

Тож у Шереметьєво почали видавати воду та матраци. Про це свідчать фото та відео, опубліковані у російських Telegram-каналах.

В очікуванні відновлення нормальної роботи авіації, люди змушені цілодобово перебувати у приміщенні та спати на підлозі. На кадрах видно, що через велику кількість пасажирів, що скупчилися в будівлях аеропортів, складно навіть просто пройти з одного кінця холу в інший.

У зв’язку з ситуацією в московському аеропорту Шереметьєво почали видавати воду і надувні матраци. Мабуть, їх вистачає не всім, оскільки насамперед матраци надають сім’ям із дітьми.

Хоча сьогодні повідомлень про закриття неба над Москвою не надходило, столичні аеропорти поки не навели ладу після припинення сполучення в попередні дні.

Люди сплять на матрацах в аеропорту Шереметьєво

Як повідомляє "Медуза", за останні дні московські аеропорти Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський неодноразово вводили обмеження на прийом та виліт літаків через атаки українських дронів.

Через скасування та затримки авіарейсів постраждали тисячі пасажирів. ЗМІ та телеграм-канали публікували фото та відео людей, які сплять на штучних газонах в аеропорту Шереметьєво.

Адміністрація Шереметьєво пізніше заявила, що "низка телеграм-каналів і блогерів поширюють відео та фото провокаційного змісту про масові скупчення пасажирів у загальнодоступних та "чистих" зонах аеропорту".

Нагадаємо, цей авіаколапс у Росії не перший. 5 та 6 липня в аеропортах країни-агресора скасували та затримали майже 400 рейсів. Найбільш критичною ситуація стала у трьох хабах — московському Шереметьєво, петербурзькому Пулковому та нижегородському Стригіному. А 7 липня російський диктатор Володимир Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта, який після цього застрелився.