Россия никак не справится с транспортным коллапсом: в одном из аэропортов уже раздают матрасы (фото, видео)

В первую очередь их получают семьи с детьми, поскольку на всех не хватает

В России продолжается транспортный коллапс из-за украинских дронов, которые парализовали работу авиации в последние дни. Поскольку было отменено большое количество рейсов, аэропорты до сих пор переполнены.

Поэтому в Шереметьево начали выдавать воду и матрасы. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные в российских Telegram-каналах.

В ожидании восстановления нормальной работы авиации, люди вынуждены сутками находиться в помещении и спать на полу. На кадрах видно, что из-за большого количества пассажиров, скопившихся в зданиях аэропортов, сложно даже просто пройти из одного конца холла в другой.

В связи со сложившейся ситуацией в московском аэропорту Шереметьево начали выдавать воду и надувные матрасы. Видимо, их хватает не всем, поскольку в первую очередь матрасы предоставляют семьям с детьми.

Хотя сегодня сообщений о закрытии неба над Москвой не поступало, столичные аэропорты пока не навели порядок после прекращения сообщения в предыдущие дни.

Люди спят на матрасах в аэропорту Шереметьево

Как сообщает "Медуза", за последние дни московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский неоднократно вводили ограничения на прием и вылет самолетов из-за атак украинских дронов.

Из-за отмен и задержек авиарейсов пострадали тысячи пассажиров. СМИ и телеграм-каналы публиковали фото и видео людей, спящих на искусственных газонах в аэропорту Шереметьево.

Администрация Шереметьево позже заявила, что "ряд телеграм-каналов и блогеров распространяют видео и фото провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и "чистых" зонах аэропорта".

Напомним, этот авиаколлапс в России не первый. 5 и 6 июля в аэропортах страны-агрессора отменили и задержали почти 400 рейсов. Наиболее критической ситуация стала в трех хабах — московском Шереметьево, петербургском Пулково и нижегородском Стригино. А 7 июля российский диктатор Владимир Путин уволил министра транспорта Романа Старовойта, который после этого застрелился.