Росіяни придумали безглузде виправдання ракетного удару по "Епіцентру". Що вони вигадали цього разу (фото)

Окупанти спалили "Епіцентр" і поширили фейк

У ніч з п’ятниці на суботу, 26 липня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кам'янське в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу дотла згорів будівельний гіпермаркет "Епіцентр".

Місцеві жителі не постраждали, проте вибухова хвиля пошкодила декілька житлових будинків та повибивала скло в оселях. Згодом російські пропагандистські пабліки змушені були виправдати, чому витратили сотні тисяч доларів на ракети, щоб знищити український супермаркет. І виправдання вкотре максимально дивне.

Загарбники поширили в своїх медіаканалах вигадану версію про причини удару. Вони стверджують, що у зруйнованому торговому центрі начебто збирали українські дрони. Насправді це будівельний супермаркет.

Скриншот з російських пабліків

В іншому пабліку знайшли інше виправдання для атаки на "Епіцентр" — що супермаркет нібито використовувався для потреб ЗСУ. Також пропагандисти сказали, що нібито атакували заводи та інші цілі.

Скриншот з російського пабліка

Вибухи прогриміли після опівночі. Унаслідок атаки торговий центр спалахнув. Зараз там лише руїни і уламки повсюди. На місці працюють комунальники — вони прибирають сміття, уламки та скло. Взагалі атака на Кам'янське стала частиною масованого удару по Дніпропетровській області. У Дніпрі, до прикладу, ворог поцілив по багатоповерхівці. Одна людина загинула.

Нагадаємо, "Телеграф" показував, як виглядав знищений "Епіцентр" у Харкові з висоти пташиного польоту. Залишилась лише вивіска.