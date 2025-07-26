Россияне придумали бессмысленное оправдание ракетного удара по "Эпицентру". Что они нафантазировали в этот раз

оккупанты сожгли "Эпицентр" и распространили фейк

В ночь с пятницы на субботу, 26 июля, российские войска нанесли ракетный удар по городу Каменское в Днепропетровской области. В результате обстрела дотла сгорел строительный гипермаркет "Эпицентр".

Местные жители не пострадали, однако взрывная волна повредила несколько жилых домов и выбила стекло в домах. Впоследствии российские пропагандистские паблики были вынуждены оправдаться, почему потратили сотни тысяч долларов на ракеты, чтобы уничтожить украинский супермаркет. И оправдание еще очень странное.

Захватчики распространили в своих медиаканалах вымышленную версию о причинах удара. Они утверждают, что в разрушенном торговом центре вроде бы собирали украинские дроны. На самом деле это строительный супермаркет.

Скриншоты из паблика

В другом паблике нашли другое оправдание для атаки на "Эпицентр", что супермаркет якобы использовался для нужд ВСУ. Также пропагандисты сказали, что якобы атаковали заводы и другие цели.

Скриншот из русского паблика

Взрывы прогремели после полуночи. В результате атаки торговый центр вспыхнул. Сейчас там только развалины и обломки повсюду. На месте работают коммунальщики – они убирают мусор, обломки и стекло. Вообще, атака на Каменское стала частью массированного удара по Днепропетровской области. В Днепре, например, враг попал по многоэтажке. Один человек погиб.

Напомним, "Телеграф" показывал, как выглядел уничтоженный "Эпицентр" в Харькове с высоты птичьего полета. Осталась только вывеска.