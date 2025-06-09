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Вперше F-16 збив "сушку". Скільки в Росії ще залишилось і яка вартість літака

Автор
Тетяна Крутякова
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Скільки в Росії залишилось Су-35 Новина оновлена 09 червня 2025, 16:14
Скільки в Росії залишилось Су-35. Фото Колаж "Телеграфу"

Знищено було на Курському напрямку

Збиття українськими військами винищувачем F-16 російського Су-35 викликало чималу хвилю обговорень. Адже західний борт вперши знищив "сушку".

"Телеграф" розповість, що особливого в літаках Су-25 та скільки коштує один борт. Зауважимо, що "приземлення" російського борту відбулось 7 червня.

"Збитий Су-35 у Курській області було знищено українським F-16 за допомогою ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, дальність якої 160 км", — повідомив колишній командир роти батальйону "Айдар" Євгеній Дикий сказав в ефірі Радіо NV.

Су-35 — це один з найсучасніших російських багатоцільових винищувачів четвертого покоління. Він розроблений на основі Су‑27. "Сушка" призначена для перехоплення та знищення у далеких і ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Росіяни часто використовують її для ударів по наземних та надводних об'єктів.

Додамо, що Кремль часто казав ніби Су-25 немає аналогів, хіба що американський літак п’ятого покоління F-22. Однак, як показує досвід "приземлень", це не так.

Характеристика Су-35

  • Екіпаж – 1 людина,
  • Бойове навантаження – 8000 кг,
  • Максимальна швидкість – 1400 км/год біля землі, 2500 км/год на висоті,
  • Крейсерська швидкість 800-950 км/год (0,75-0,9 М),
  • Максимальна висота – 20 000 м,
  • Дальність польоту – 3400 км без дозаправки, 6300 км з однією дозаправкою,
  • Бойовий радіус – 1600 км,
  • Швидкопідйомність – 19,5 км/хв

Ціна і скільки залишилось

За різними даними, вартість одного винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн. При цьому точної кількості цих бортів в Росії не назвають. Однак є дані, що "сушок" приблизно 100 одиниць. Загальна кількість заявлених Україною збитих Су‑35/‑35S становить щонайменше 6 одиниць.

Зауважимо, що українці часто називають Су-35 та інші схожі винищувачі "сушками" саме через їх назву. Ще іноді зустрічається найменування "Фланкер", воно утворене від позначення НАТО назви класу "Flanker".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Росії залишилось Міг-31К, з яких запускають гіперзвукові "Кинджали".

Теги:
#Росія #Війна #F-16 #Су-35 #Збили