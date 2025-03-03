На заводі Ахметова стався потужний вибух: частину будівлі знищено (фото, відео)

Вибух не був пов’язаний із бойовими діями

У Кам’янському Дніпропетровській області стався вибух на металургійному заводі Каметсталь, який належить олігарху Рінату Ахметову. Будівля зазнала сильних пошкоджень.

Відповідна інформація була опублікована у мережі. Водночас з’явилося відео, на якому видно момент вибуху.

Наразі відомо, що подія сталася 2 березня приблизно о 15:00. Вибух не був пов’язаний із бойовими діями.

Попередня причина — порушення технологічного процесу, що призвело до руйнування деяких будівель.

На кадрах із мережі видно, що будівля зазнала сильних пошкоджень. Чи є внаслідок події постраждалі — невідомо.

Що відомо про завод "Каметсталь"

Це одне з найбільших підприємств промислового комплексу України з повним металургійним циклом випуску 5600 тис. тонн агломерату, 4350 тис. тонн чавуну, 3850 тис. тонн сталі, 3829 тис. тонн готового прокату.

Комбінат спеціалізується на виробництві безперервнолитої заготовки, фасонного та сортового прокату, включаючи арматуру, катанку, шари та профілі. Єдиний у світі виробник катаної осьової заготівлі.

2020 року Дніпровський коксохімічний завод увійшов до складу Групи Метінвест. У липні 2021 року розпочато процес інтеграції ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" у ПрАТ "ДКХЗ". У лютому 2022 року підприємство, яке об’єднало металургійний та коксохімічний підрозділи, отримало назву ПрАТ "КАМЕТ-СТАЛЬ". Засновником "Метінвесту" є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львові планували серію терактів біля ТЦК та Залізничного вокзалу.