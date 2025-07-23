Змінив ніс і підтягнув обличчя: який вигляд мав Оззі Осборн до пластики

Зовнішність артиста зазнала змін

Днями помер легендарний британський музикант Оззі Осборн. Певний час співак був лідером гурту Black Sabbath, який створював треки у жанрі heavy metal. Протягом життя виконавець вдавався до пластичної хірургії, аби зберігати молодий вигляд.

"Телеграф" розповість, які пластичні операції були у відомого музиканта, і що він про це казав.

Пластичні операції Оззі Осборна

Якщо переглянути старі фотографії британського музиканта, можна побачити, що тоді він мав дещо інший вигляд. Йдеться про зміни окремих частин обличчя, до яких вдався артист. Також тоді виконавець мав довге та густе волосся, а згодом змінив стрижку на коротшу.

Оззі Осборн у молодості, фото Getty Images

Оззі Осборн мав густе волосся, фото Getty Images

Співак обирав сценічний одяг, який допомагав проявити стиль, пов'язаний із музикою хеві-метал. Це були шкіряні костюми, майки, які підкреслювали тату виконавця, стильні піджаки та круглі окуляри.

Оззі Осборн у 1989 році, фото Getty Images

Оззі Осборн у 1991 році, фото Getty Images

Оззі Осборн у 1993 році, фото Getty Images

Спершу артист розповідав, що його шкіра залишається гладенькою завдяки відмові від алкоголю та наркотиків. Однак згодом він розсекретив, що все ж таки пластична хірургія допомогла йому мати чудовий вигляд. Зокрема, у 2005 році Оззі зізнався, що наважився на ринопластику — виправлення деформацій носа. Також він робив підтяжку обличчя, аби шкіра "не провисала", а залишалась молодою і пружною.

"Це надзвичайно підвищило мою впевненість. Я зробив підтяжку обличчя та новий ніс", — розповідав він.

Оззі Осборн робив ринопластику, фото Getty Images

Оззі Осборн робив підтяжку обличчя, фото Getty Images

Осборн розповідав, що наважився на пластичні операції, побачивши приклад його дружини Шерон, яка завжди відкрито говорила про свої хірургічні втручання. Вона витратила £120,000 на хірургічні процедури — ліпосакцію, підтяжку живота та брів.

Оззі Осборн з дружиною Шерон, фото Getty Images

Також артист мав операції, не пов'язані зі змінами зовнішності. У 2019 році Оззі впав у своєму будинку, через що у нього "злетіли" металеві стрижні. Їх виконавцю встановили після аварії на квадроциклі в 2003 році. Після падіння артист відчув біль і йому провели операцію, під час якої в хребет вставили 15 гвинтів.

Оззі Осборн у 2019 році, фото Getty Images

Так Осборн пережив кілька операцій — під час однієї з них на хребті виявили пухлину, яку довелося видалити. Це спричиняло жахливі болі. Згодом артисту зробили хірургічне втручання на шиї, через яке він втратив частину нервових закінчень. Також у виконавця діагностували хворобу Паркінсона. У 2025 році співак зізнався, що йому складно ходити. Водночас у липні він відіграв останній концерт, об'єднавшись із колегами по гурту Black Sabbath.

Гурт Black Sabbath у 2025 році, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав Оззі Осборн про війну Росії проти України. Його позиція була однозначною.