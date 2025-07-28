Виходить на вулицю з перехоплювачем FPV-дронів: параноя Путіна досягла нового рівня (відео)

Очевидно, нелегко змусити себе вибратися з бункера

Охорона президента Російської Федерації Володимира Путіна, супроводжуючи його, носить із собою перехоплювач FPV-дронів. Хвіст зеленого агрегату не умістився у сумку та потрапив на відео.

Відповідні кадри опублікував у своєму Telegram-каналі військовий експерт, фахівець із радіотехнології Сергій Безкрестнов ("Флеш").

На ролику видно, як Путін спілкується з військовими на урочистому заході, а за ним слідує охорона. Один з охоронців у руках несе перехоплювач FPV-дронів.

Як відомо, кремлівський диктатор дуже уважно ставиться до своєї безпеки. Іноді це доходить до параної.

Точна кількість його бункерів невідома широким верствам населення, проте представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов говорив, що ГУР знає, скільки їх і де вони розташовані.

Один із таких схронів знаходиться в Геленджику на глибині 50 метрів. Журналісти припускають, що ці тунелі можуть витримати хімічну атаку і навіть влучення бомби.

РосЗМІ також з’ясували, що бункери Путіна розташовуються відразу в кількох регіонах Росії: у Москві, на Уралі, у Поволжі.

Елітні тунелі у Москві йдуть під землю на глибину до 200 м. Йдеться про підземну систему "Метро-2", яка пов’язує гілками на десятки кілометрів урядові установи Москви (Кремль, МО РФ) з бункерами у Москві, Балашихі, Чехові та мало не у Калузі.