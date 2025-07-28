"Лізуть постійно": у ЗСУ розповіли, чи є росіяни у Покровську

Загарбники постійно намагаються знайти шлях до міста

Росіяни не припиняють спроб закріпитися в Покровську. З цією метою вони намагаються закидати у місто невеликі диверсійно-розвідувальні групи, хоча їх постійно знищують.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Більше на тему можна прочитати в матеріалі: Це буде колективне самогубство 100 тисяч росіян: спікер ОСУВ "Хортиця" про ситуацію в Покровську

Він підтвердив, що днями кілька маленьких груп змогли закріпитись у декількох будівлях на околиці Покровська. Через це на деякий час доводилося вводити режим тиші, допоки окупантів не знайшли та не "викурили" з підвалів.

Трегубов додав, що в таких ситуаціях ЗСУ не коментують те, що відбувається, оскільки росіяни можуть використовувати повідомлення у відкритих джерелах, щоб зрозуміти, куди їм треба направити додаткових солдатів.

Ситуація неприємна, вони лізуть постійно. Лінія розмежування там велика, їх багато і вони намагаються проповзти будь-де, будь-якою лісосмугою, комунікацією.

Ситуація біля Покровська

Як повідомлялося раніше, військовий аналітик Іван Ступак раніше говорив, що Покровськ вже взято в півкільце, проте поки що ВСУ вистачає простору для забезпечення міста всім необхідним для оборони. Однак він не виключив ймовірності того, що місто може бути втрачено.