Росію накрила "велика вода". Машини плавають, дерева падають, перекрито федеральну трасу (відео)

В море несуться стрімкі грязьові потоки

Потоп у Сочі та районі стався через потужні зливи. "Велика вода" залила дороги та підтопила будівлі у Росії.

Вода стоїть на федеральній трасі в районі Вардане, Нижньої Хобзи, Якірної Щілини та Лоо, повідомляють росЗМІ. Федеральну трасу А-147 в районі селища Вардане поблизу Сочі перекрито через підтоплення.

Річка Хоста перетворилася на сильний грязьовий потік та мчить у море. В Адлері підтоплення у Веселому. Затори зібралися в районі Лоо та Дагомису.

Причиною негоди став циклон, що насунувся на Сочі. Негода вируватиме 8 та 9 серпня. Жителів попередили про грози, град, шквальне посилення вітру з поривами 15-18 м/с. На річках можуть утворюватися різкі підйоми рівнів води, місцями з досягненням несприятливих позначок. У гірській зоні зростає ризик сходу селевих потоків. В акваторії Чорного моря на ділянці Магрі-Веселе існує небезпека формування смерчів.

Річка Хоста вийшла із берегів. У Кудепсті, Лоо, Дагомисі та самій Хості затоплено дороги. Вода залила базу відпочинку "Чортові ворота".

