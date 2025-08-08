Рус

Росію накрила "велика вода". Машини плавають, дерева падають, перекрито федеральну трасу (відео)

Олена Руденко
Вода брудними потоками залила регіон
Вода брудними потоками залила регіон. Фото Колаж "Телеграф"

В море несуться стрімкі грязьові потоки

Потоп у Сочі та районі стався через потужні зливи. "Велика вода" залила дороги та підтопила будівлі у Росії.

Вода стоїть на федеральній трасі в районі Вардане, Нижньої Хобзи, Якірної Щілини та Лоо, повідомляють росЗМІ. Федеральну трасу А-147 в районі селища Вардане поблизу Сочі перекрито через підтоплення.

Річка Хоста перетворилася на сильний грязьовий потік та мчить у море. В Адлері підтоплення у Веселому. Затори зібралися в районі Лоо та Дагомису.

Причиною негоди став циклон, що насунувся на Сочі. Негода вируватиме 8 та 9 серпня. Жителів попередили про грози, град, шквальне посилення вітру з поривами 15-18 м/с. На річках можуть утворюватися різкі підйоми рівнів води, місцями з досягненням несприятливих позначок. У гірській зоні зростає ризик сходу селевих потоків. В акваторії Чорного моря на ділянці Магрі-Веселе існує небезпека формування смерчів.

Річка Хоста вийшла із берегів. У Кудепсті, Лоо, Дагомисі та самій Хості затоплено дороги. Вода залила базу відпочинку "Чортові ворота".

Як розповідав "Телеграф", російська Камчатка наприкінці липня зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Після нього виникло потужне цунамі, а вночі у вівторок, 5 серпня, місцеві вулкани почали викидати попіл на кілометри у висоту

#Росія #Сочі #Потоп #Зливи