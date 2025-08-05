Не тільки цунамі: в Росії продовжується ланцюг грізних природних катаклізмів (фото та відео)

Стихія продовжує вирувати

Російська Камчатка наприкінці липня зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття. Після нього виникло потужне цунамі, а вночі у вівторок, 5 серпня, місцеві вулкани почали викидати попіл на кілометри у висоту.

Про це повідомляє ГУ МНС Росії по Камчатському краю. Зафіксовано попелові викиди з двох вулканів — Ключевського та Крашеніннікова.

Вулкан Ключевського викинув попіл на висоту до 7000 метрів

Висота самого вулкана – 4750 метрів. Шлейф попелу поширився у південно-східному напрямку від вулкана у бік Тихого океану. МНС Росії рекомендує не відвідувати околиці вулкана.

Вулкан викидає дим та попіл

Лаву видно здалеку

Вулкан Ключевського прокинувся

Вулкан Крашеніннікова викинув попіл на висоту до 6000 метрів

Висота самого вулкана – 1856 метрів.️ Шлейф попелу поширився у північно-східному напрямку від вулкана у бік Тихого океану.

Вулкан Крашеніннікова прокинувся

Вулканічна активність на Камчатці

На території півострова продовжується активність кількох вулканів:

Ключевського: спостерігається виверження, можливі викиди попелу на висоту до 8 кілометрів. Триває вулканічне тремтіння, яке поступово посилюється. Найближчими днями можливе посилення виверження з попеловими викидами до 10 кілометрів.

спостерігається виверження, можливі викиди попелу на висоту до 8 кілометрів. Триває вулканічне тремтіння, яке поступово посилюється. Найближчими днями можливе посилення виверження з попеловими викидами до 10 кілометрів. Крашенінникова: тривають виверження з висотою викидів 6 кілометрів. Можливі викиди до 8 км.

тривають виверження з висотою викидів 6 кілометрів. Можливі викиди до 8 км. Мутновський: За супутниковими даними фіксується термальна аномалія. Відвідування вулкана не рекомендоване.

У зведенні за добу 4 серпня російське МНС поінформувало, що триває активність вулканів Безіменного, Шивелуча, Ключевського, Каримського. Росіян закликають не наближатися до них. За добу зафіксовано 71 афтершок. У населених пунктах чотири із них відчувалися силою від 2 до 3 балів за шкалою Ріхтера.

Землетрус на Камчатці — що відомо

В ніч на 30 липня там сталося два потужні землетруси, силою у 8,8 та 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Цей землетрус посів шосте місце за величиною серед усіх відомих за історію людства. Після землетрусу виникло чотириметрове цунамі, яке обрушилося на Курильські острови та затопило їх частину.

Від удару стихії постраждало місто Петропавловськ-Камчатський, де частково було зруйновано дитячий садок. Жителі в паніці залишали небезпечні райони. Це найсильніший землетрус в регіоні з 1952 року.

Нагадаємо, "Телеграф" з'ясовував, які збитки Росії завдав землетрус на Камчатці і чому тепер главі РФ Володимиру Путіну треба буде обирати. На півострові розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту РФ. У закритому місті Вілючинськ є база атомних підводних човнів, де базуються стратегічні підводні ракетоносці з ядерною зброєю на борту.