Россию накрыла "большая вода". Машины плавают, деревья падают, перекрыта федеральная трасса (видео)

Елена Руденко
Вода грязными потоками залила регион
Вода грязными потоками залила регион. Фото Коллаж "Телеграф"

В море несутся стремительные грязевые потоки

Потоп в Сочи и районе произошел из-за мощных ливней. "Большая вода" залила дороги и подтопила здания в России.

Вода стоит на федеральной трассе в районе Вардане, Нижней Хобзы, Якорной Щели и Лоо, сообщают РосСМИ. Федеральная трасса А-147 в районе поселка Вардане вблизи Сочи перекрыта из-за подтопления.

Река Хоста превратилась в сильный грязевой поток и несется в море. В Адлере подтопление в Веселом. Пробки собрались в районе Лоо и Дагомыса.

Причиной непогоды стал циклон, что накрыл Сочи. Непогода будет бушевать 8 и 9 августа. Жителей предупредили о грозах, граде, шквальном усилении ветра с порывами 15-18 м/с. На реках могут образовываться резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков. В акватории Черного моря на участке Магри-Веселе существует опасность формирования смерчей.

Река Хоста вышла из берегов. В Кудепсте, Лоо, Дагомысе и самой Хосте затоплены дороги. Вода залила базу отдыха "Чертовы ворота".

Как рассказывал "Телеграф", российская Камчатка в конце июля подверглась мощному землетрясению за более полувека. После него возникло мощное цунами, а ночью во вторник, 5 августа, местные вулканы начали выбрасывать пепел на километры в высоту.

