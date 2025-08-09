Помер відомий радянський актор. На його фільмах виросли цілі покоління

Він зіграв у десятках радянських фільмів і був батьком ще одного популярного актора

У суботу, 9 серпня, стало відомо про смерть відомого радянського та російського актора Івана Краско. Він був батьком популярного російського актора Андрія Краско, який помер на зйомках на Одещині у 2006 році. На момент смерті Краско-старшому було 94 роки.

Як пишуть російські телеграм-канали, Іван Краско довгі роки боровся із хворобами. Він мав чотири інсульти, з наслідками яких жив останні роки. У 2023 році стався четвертий обширний інсульт, після якого в актора була паралізована вся ліва частина тіла та обличчя.

Крім інсультів, Іван Краско протягом 25 років страждав на артеріальну гіпертензію та порушення кровообігу в мозку. Останніми роками артист перебував під наглядом лікарів. На початку серпня у тяжкому стані був госпіталізований. Лікарі намагалися стабілізувати стан актора, але його серце зупинилося 9 серпня 2025 року.

Зазначимо, що за свою творчу кар’єру Іван Краско знявся у десятках фільмів. Він грав, як головні, так і другорядні чи епізодичні ролі. Однак він був із тих акторів, які підкуповували глядача своєю харизмою та професійною грою.

Серед найвідоміших радянських фільмів за участю Івана Краско такі картини, як "Син полку" (1981, драма), "Принц і жебрак" (1972, екранізація), "Сержант міліції" (1974, драма), "Балтійське небо" (1960, військова драма), "Пан оформлювач" (1988, містика, жахи) та багато інших.

