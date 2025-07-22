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Пам’ятник неймовірної краси: як виглядає могила акторки Наталії Ужвій, на честь якої випустили монету і марку

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Наталія Ужвій — видатна актриса та культурна діячка України Новина оновлена 22 липня 2025, 16:18
Наталія Ужвій — видатна актриса та культурна діячка України. Фото Колаж "Телеграф"

Легендарна українська актриса померла 22 липня 1986 року

Наталія Ужвій — видатна українська актриса та культурна діячка, яка була удостоєна безлічі театральних та кінопремій, включаючи Шевченківську та Сталінську премії. Акторка померла 22 липня 1986 року і цього дня виповнюється 39 років від дня її смерті.

"Телеграф" розповість, чим прославилася Наталія Ужвій та як виглядає її пам’ятник на Байковому кладовищі у Києві.

Наталія Ужвій – що про неї відомо?

Наталія Ужвій народилася 27 серпня 1898 року в місті Любомлі, зараз це Волинська область, а на той час була Волинська губернія у складі Російської імперії. Вона походила з простої багатодітної сім’ї і була старшою з семи братів та сестер. Коли сім’я мала фінансову можливість, вона навчалася у залізничному технікумі, а потім через злидні змушена була кинути навчання і піти працювати швачкою.

Наталія Ужвій
Наталія Ужвій у молодості

Артистичні таланти Наталії проявлялися змалку. І лише у 1925 році дівчині вдалося закінчити навчання у драматичній студії при Першому державному драматичному театрі УРСР імені Т.Г. р. Шевченка у Києві. Спочатку Ужвій там і залишилася працювати.

Пізніше акторка виступала на сцені Одеського державного театру та 10 років працювала у театрі "Березіль" у Харкові під керівництвом Леся Курбаса. Відомо, що починаючи з 1936 року і до кінця життя Наталія Ужвій була актрисою Київського театру імені Франка. А у її театральному репертуарі понад 200 ролей.

Наталія Ужвій
Наталія Ужвій зіграла у понад 20 фільмах

Крім роботи у театрі Наталія Ужвій встигала зніматися у радянському кіно. Її дебют відбувся 1926 року, коли вона зіграла роль Галі Домбровської у фільмі "П.К.П.". Під час Другої світової війни в 1944 році актриса знялася у фільмі "Райдуга", який здобув Сталінську премію та міжнародну славу. Серед її кіноробіт ролі у фільмах "Виборзька сторона" (1938), "Земля" (1954), "Полум’я гніву" (1956) та інші. Загалом у репертуарі Наталії Ужвій понад 20 ролей у кіно.

Наталія Ужвій
Наталія Ужвій із колегами

Треба сказати, що талант актриси та її внесок у театральне та кінематографічне мистецтво високо оцінили. Вона мала звання Народної артистки СРСР, Героя Соціалістичної Праці і була лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Наталія Ужвій
Меморіальна дошка на честь Наталії Ужвій

Як виглядає могила Наталії Ужвій?

Актриса та культурна діячка Наталія Ужвій померла у Києві 22 липня 1986 року. Цього дня виповнюється 39 років від дня її смерті. Поховали легендарну актрису на Байковому кладовищі, а згодом на її могилі встановили незвичайний пам'ятник.

Могила Наталії Ужвій
Могила Наталії Ужвій на Байковому кладовищі

Треба сказати, що постамент на честь Наталії Ужвій виглядає неймовірно красиво та ефектно. Пам’ятник складається з погруддя актриси з рукою на серці, а саме це погруддя поміщене у півколо, вгорі якого вигравіровано її ім’я та дати життя/смерті. Внизу пам’ятника – табличка з епітафією, яка замикає всю композицію.

Могила Наталії Ужвій
Могила Наталії Ужвій на Байковому кладовищі

Зазначимо, що внесок Наталії Ужвій в українську культуру не залишився непоміченим і в незалежній Україні. На її честь названо вулиці у Києві та Харкові. До речі, саме з її образу було зроблено скульптуру Катерини на пам’ятнику Кобзарю у Харкові.

Наталія Ужвій
Скульптура Катерини на пам’ятнику Кобзарю у Харкові

Крім того, пам’ять Наталії Ужвій увічнили в іменній поштовій марці із її портретом. А у 2008 році Нацбанк випустив ювілейну монету номіналом у 2 гривні із зображенням Наталії Ужвій.

Марка на честь Наталії Ужвій
Іменна марка на честь Наталії Ужвій

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Богдана Ступки і чому він помер. Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому кладовищі.

Теги:
#Актриса #Могила #Байкове кладовище #Наталія Ужвій