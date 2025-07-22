Пам’ятник неймовірної краси: як виглядає могила акторки Наталії Ужвій, на честь якої випустили монету і марку

Легендарна українська актриса померла 22 липня 1986 року

Наталія Ужвій — видатна українська актриса та культурна діячка, яка була удостоєна безлічі театральних та кінопремій, включаючи Шевченківську та Сталінську премії. Акторка померла 22 липня 1986 року і цього дня виповнюється 39 років від дня її смерті.

"Телеграф" розповість, чим прославилася Наталія Ужвій та як виглядає її пам’ятник на Байковому кладовищі у Києві.

Наталія Ужвій – що про неї відомо?

Наталія Ужвій народилася 27 серпня 1898 року в місті Любомлі, зараз це Волинська область, а на той час була Волинська губернія у складі Російської імперії. Вона походила з простої багатодітної сім’ї і була старшою з семи братів та сестер. Коли сім’я мала фінансову можливість, вона навчалася у залізничному технікумі, а потім через злидні змушена була кинути навчання і піти працювати швачкою.

Наталія Ужвій у молодості

Артистичні таланти Наталії проявлялися змалку. І лише у 1925 році дівчині вдалося закінчити навчання у драматичній студії при Першому державному драматичному театрі УРСР імені Т.Г. р. Шевченка у Києві. Спочатку Ужвій там і залишилася працювати.

Пізніше акторка виступала на сцені Одеського державного театру та 10 років працювала у театрі "Березіль" у Харкові під керівництвом Леся Курбаса. Відомо, що починаючи з 1936 року і до кінця життя Наталія Ужвій була актрисою Київського театру імені Франка. А у її театральному репертуарі понад 200 ролей.

Наталія Ужвій зіграла у понад 20 фільмах

Крім роботи у театрі Наталія Ужвій встигала зніматися у радянському кіно. Її дебют відбувся 1926 року, коли вона зіграла роль Галі Домбровської у фільмі "П.К.П.". Під час Другої світової війни в 1944 році актриса знялася у фільмі "Райдуга", який здобув Сталінську премію та міжнародну славу. Серед її кіноробіт ролі у фільмах "Виборзька сторона" (1938), "Земля" (1954), "Полум’я гніву" (1956) та інші. Загалом у репертуарі Наталії Ужвій понад 20 ролей у кіно.

Наталія Ужвій із колегами

Треба сказати, що талант актриси та її внесок у театральне та кінематографічне мистецтво високо оцінили. Вона мала звання Народної артистки СРСР, Героя Соціалістичної Праці і була лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Меморіальна дошка на честь Наталії Ужвій

Як виглядає могила Наталії Ужвій?

Актриса та культурна діячка Наталія Ужвій померла у Києві 22 липня 1986 року. Цього дня виповнюється 39 років від дня її смерті. Поховали легендарну актрису на Байковому кладовищі, а згодом на її могилі встановили незвичайний пам'ятник.

Могила Наталії Ужвій на Байковому кладовищі

Треба сказати, що постамент на честь Наталії Ужвій виглядає неймовірно красиво та ефектно. Пам’ятник складається з погруддя актриси з рукою на серці, а саме це погруддя поміщене у півколо, вгорі якого вигравіровано її ім’я та дати життя/смерті. Внизу пам’ятника – табличка з епітафією, яка замикає всю композицію.

Могила Наталії Ужвій на Байковому кладовищі

Зазначимо, що внесок Наталії Ужвій в українську культуру не залишився непоміченим і в незалежній Україні. На її честь названо вулиці у Києві та Харкові. До речі, саме з її образу було зроблено скульптуру Катерини на пам’ятнику Кобзарю у Харкові.

Скульптура Катерини на пам’ятнику Кобзарю у Харкові

Крім того, пам’ять Наталії Ужвій увічнили в іменній поштовій марці із її портретом. А у 2008 році Нацбанк випустив ювілейну монету номіналом у 2 гривні із зображенням Наталії Ужвій.

Іменна марка на честь Наталії Ужвій

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Богдана Ступки і чому він помер. Його пам’ятник відрізняється від усіх на Байковому кладовищі.