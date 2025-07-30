На її честь назвали провулок у Києві: від чого у 52 роки померла зірка "Кріпосної" Оксана Вороніна і як виглядала перед смертю

Актриса близько 20 років пропрацювала у Київському театрі ім. Лесі Українки та знялася у десятках фільмів

Оксана Вороніна – відома українська актриса театру та кіно, яка незадовго до смерті знялася у популярному українському серіалі "Кріпосна". На жаль, 30 липня 2020 року життя актриси обірвалося після тяжкої виснажливої хвороби.

"Телеграф" у п’яту річницю смерті Оксани Вороніної розповість, що відомо про актрису і як вона виглядала перед смертю.

Оксана Вороніна — що про неї відомо

Українська актриса театру та кіно Оксана Вороніна народилася у Путивлі Сумської області 11 листопада 1967 року. Після школи дівчина вступила до театрального інституту Карпенка-Карого у Києві та з того часу почала активно будувати акторську кар'єру. Після закінчення театрального інституту у 1990 році Оксана Вороніна пішла працювати у Білгородському державному академічному театрі ім. Михайла Щепкіна.

Оксана Вороніна в останні роки життя

Після закінчення театрального інституту у 1990 році Оксана Вороніна пішла працювати у Білгородському державному академічному театрі ім. Михайла Щепкіна. Майже через 10 років Вороніна вирішила змінити місце роботи і влаштувалася в Київський театр російської драми ім. Лесі Українки у Києві, якому віддала майже 20 років свого життя та працювала до самої смерті.

Оксана Вороніна в останні роки життя

Окрім роботи в театрі Оксана Вороніна також активно знімалася у кіно та серіалах, щоправда, переважно в епізодичних ролях. У кіно актриса дебютувала у 1972 році. А прославилася, отримавши яскраву роль Ніни у фільмі "Прелюдія долі" 1984 року. А останньою роботою Вороніної стала роль мами Опанаса в українському серіалі "Кріпосна" у 2019 році.

Оксана Вороніна на початку кар’єри

Оксана Вороніна все своє життя присвятила роботі у театрі

Вже 30 липня 2020 року у Київському театрі Лесі Українки повідомили сумну новину – Оксана Вороніна померла. Тяжка хвороба забрала життя 52-річної актриси, вона не дожила лише рік до сценічного ювілею — 20 років у театрі.

У 2025 році провулок Металістів у Солом’янському районі Києва було перейменовано на честь Оксани Вороніної. Він проходить від вулиці Михайла Брайчевського до Машинобудівного провулку.

На честь Оксани Вороніної назвали провулок у Києві

Оксана Вороніна померла на 53-му році життя

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