Умер известный советский актер. На его фильмах выросли целые поколения

Он сыграл в десятках советских фильмов и был отцом еще одного популярного актера

В субботу, 9 августа, стало известно о смерти известного советского и российского актера Ивана Краско. Он был отцом популярного российского актера Андрея Краско, который умер на съемках в Одесской области в 2006 году. На момент смерти Краско-старшему было 94 года.

Как пишут российские телеграмм-каналы, Иван Краско долгие годы боролся с болезнями. У него было четыре инсульта, с последствиями которых он жил последние годы. В 2023 году случился четвертый обширный инсульт, после которого у актера была парализована вся левая часть тела и лица.

Иван Краско - отец актера Андрея Краско

Кроме инсультов, Иван Краско на протяжении 25 лет страдал от артериальной гипертензии и нарушений кровообращения в мозге. В последние годы артист находился под присмотрам врачей. В начале августа в тяжелом состоянии был госпитализирован. Врачи пытались стабилизировать состояние актера, но его сердце остановилось 9 августа 2025 года.

На момент смерти актеру было 94 года

Отметим, что за свою творческую карьеру Иван Краско снялся в десятках фильмов. Он играл, как главные так и второстепенные или эпизодические роли. Однако он был из тех актеров, которые подкупали зрителя своей харизмой и профессиональной игрой.

Среди самых известных советских фильмов с участием Ивана Краско такие картины, как "Сын полка" (1981, драма), "Принц и нищий" (1972, экранизация), "Сержант милиции" (1974, драма), "Балтийское небо" (1960, военная драма), "Господин оформитель" (1988, мистика, ужасы) и многие другие.

Иван Краско сыграл в десятках советских фильмов

