Кінець епохи Путіна? У РФ забороняють знакові для росіян фільми "Брат" та "Брат-2"

В Україні ці фільми заборонили ще 2015 року

У Росії через новий закон можуть заборонити культові кінострічки режисера Олексія Балабанова. Йдеться про фільми "Брат" та "Брат-2", саундтрек до якого написав український рок-гурт "Ла-Манш". Ці кінострічки вважають біблією путінського фашизму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чому фільми "Брат" і "Брат-2" хочуть заборонити в Росії й чому вони вважаються пропагандистськими. Держкіно України заборонило ці кінострічки ще 2015 року.

У Росії хочуть заборонити "Брат" та "Брат-2" — у чому причина

У червні Держдума ухвалила закон, який забороняє показ фільмів, які не відповідають духовно-моральним цінностям Росії. Нові правила можуть торкнутися як майбутніх, так і чинних кінострічок, у тому числі таких культових картин, як "Брат" і "Брат-2". Стрічки можуть або зовсім заборонити, або з них вирізати певні сцени.

На думку депутата Олени Драпеко, варто переглянути фільми 80-х та 90-х років, оскільки у 90-ті знімали багато кінокартин, які не підходять для показу дітям та молоді.

Чому "Брат" та "Брат-2" — пропагандистські фільми

В Україні російські кінострічки "Брат" та "Брат-2" повністю заборонили для показу ще у 2015 році через сцени, які є принизливими для українців за національною ознакою. Також через некоректність демонстрації таких кінострічок під час російської агресії на Сході України.

Фільми "Брат" та "Брат-2" вважаються рупорами кремлівської пропаганди, які допомогли у 90-ті сформувати так званий "рускій мір". Через ці кінокартини створювався стереотип "ідеального росіянина" — агресивного, нетерпимого та готового до насильства.

У цих кінострічках уперше сформувалися образи "ворогів" Росії — колективного Заходу, насамперед США, а також пролунав недвозначний сигнал для всіх прихильників "руської ідеї": на Україну доведеться нападати.

"Брат" та "Брат-2" з’явилися наприкінці 90-х, коли в Росії закладалися ідеологічні основи того, що пізніше стало пропагандою епохи Путіна. Ці фільми стали біблією путінського фашизму, тому що програмували глядачів на сприйняття насильства як норми, формування ненависті до "ворогів Росії", і відповідно на виправдання майбутніх військових дій.

Головного героя Данила Багрова навіть нібито порівнюють із Путіним, оскільки головною рисою цього простого російського хлопця була ненависть до всіх: німців, кавказців, американців, євреїв та українців. На прикладі таких героїв почала формуватися ідеологія агресії, яка вплинула на формування сучасного російського суспільства.

