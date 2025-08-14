Конец эпохи Путина? В РФ запрещают знаковые для россиян фильмы "Брат" и "Брат-2"

В Украине эти фильмы запретили еще в 2015 году

В Российской Федерации из-за нового закона могут запретить культовые киноленты режиссера Алексея Балабанова. Речь идет о фильмах "Брат" и "Брат-2", саундтрек к которому написала украинская рок-группа "Ла-Манш". Эти киноленты считают библией путинского фашизма.

"Телеграф" решил выяснить, по какой причине фильмы "Брат" и "Брат-2" хотят запретить в России и также почему они считаются пропагандистскими. Госкино Украины запретило эти киноленты еще в 2015 году.

В России хотят запретить "Брат" и "Брат-2" — в чем причина

В июне Госдума приняла закон, запрещающий показ фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям России. Новые правила могут коснуться как будущих, так и уже существующих кинолент, в том числе таких культовых картин, как "Брат" и "Брат-2". Ленты могут либо совсем запретить, либо вырезать из них определенные сцены.

Фильмы "Брат" и "Брат-2" хотят запретить в России

По мнению депутата Елены Драпеко, стоит пересмотреть фильмы 80-х и 90-х годов, поскольку в 90-е снимали много кинокартин, которые не подходят для показа детям и молодежи.

Почему "Брат" и "Брат-2" — пропагандистские фильмы

В Украине российские киноленты "Брат" и "Брат-2" полностью запретили для показа еще в 2015 году из-за сцен, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку. Также из-за некорректности демонстрации подобных кинолент во время российской агрессии на Востоке Украины.

Фильмы "Брат" и "Брат-2" считаются рупорами кремлевской пропаганды, которые помогли в 90-е сформировать так называемый "рускій мір". Через эти кинокартины создавался стереотип "идеального русского" — агрессивного, нетерпимого и готового к насилию.

Киноленты "Брат" и "Брат-2" считаются рупорами пропаганды Кремля

В этих кинолентах впервые сформировались образы "врагов" России — коллективного Запада, прежде всего США, а также прозвучал недвусмысленный сигнал для всех сторонников "русской идеи": на Украину придется нападать.

"Брат" и "Брат-2" появились в конце 90-х, когда в России закладывались идеологические основы того, что позже стало пропагандой эпохи Путина. Эти фильмы стали библией путинского фашизма, потому что программировали зрителей на восприятие насилия как нормы, на формирование ненависти к "врагам России", и соответственно на оправдание будущих военных действий.

В фмльмах впервые сформировались образы "врагов" России

Главного героя Данилу Багрова даже якобы сравнивают с Путиным, поскольку главной чертой этого простого русского парня была ненависть ко всем: немцам, кавказцам, американцам, евреям и украинцам. На примере таких героев начала формироваться идеология агрессии, которая повлияла на формирование современного российского общества.

Выход фильмов "Брат" и "Брат-2" пришелся на предпутинское и путинское время

