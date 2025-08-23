Ціле місто у Росії залишилось без води через масштабну пожежу: що відомо

Завод горить вже три дні

В Росії ціле місто залишили без води, аби ліквідувати масштабну пожежу Новошахтинського НПЗ. Завод вже кілька днів горить через атаку дронів.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що в Красному Суліні Ростовської області тимчасово припинили подачу води.

Мешканцям міста пообіцяли підвіз води за "заявками", але відновлення водопостачання заплановане після наповнення резервів. Виходить, що з міста фактично викачали майже усю воду, аби ліквідувати пожежу на НПЗ.

Цю інформацію підтвердили і комунальники області, які заявили, що рятувальники потребують додаткових обсягів води. Однак ліквідація пожежі триває вже понад три доби.

Місцевих попередили, що подачу води відновлять лише після того, як резервуари наповнять до необхідного рівня і буде проведено опресовку водоводу. Людей заспокоюють тим, що буде організовано підвіз воли.

Однак росіяни не задоволені такими подіями, вони вимагають відключити НПЗ взагалі. Дехто наголосив, що у місті і так постійні проблеми з тиском у водопроводі, а після викачування резервів може стати ще гірше.

Водночас голова Новошахтинська Сергій Бондаренко наголосив на складності робіт з ліквідації пожежі. Він порадив росіянам рідше виходити на вулицю, зачинити вікна та носити захисні маски.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські безпілотники знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба".