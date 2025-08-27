Москва залишиться без бензина. У Росії вибухнув великий трубопровід (фото)

Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть"

Нафтопровід "Рязань — Москва" вибухнув 26 серпня на території Рязанської області. Він є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в розвідці. Спочатку у місцевих пабліках Рязані з'явилися повідомлення про сильний "хлопок". Невдовзі стало відомо, що на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби.

Дим над трубопроводом

Зі слів місцевих мешканців, у район селища Божатково Залізничного району міста Рязань прибули правоохоронці. Також там є ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Що відомо про трубопровід

Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію Росії. За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.

Нефтепровід Рязань-Москва

Як повідомляв "Телеграф", 22 серпня українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи.