Москва залишиться без бензина. У Росії вибухнув великий трубопровід (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть"
Нафтопровід "Рязань — Москва" вибухнув 26 серпня на території Рязанської області. Він є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.
Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в розвідці. Спочатку у місцевих пабліках Рязані з'явилися повідомлення про сильний "хлопок". Невдовзі стало відомо, що на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа, туди прибули екстрені служби.
Зі слів місцевих мешканців, у район селища Божатково Залізничного району міста Рязань прибули правоохоронці. Також там є ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.
Що відомо про трубопровід
Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснєфть", яка забезпечує армію Росії. За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.
Як повідомляв "Телеграф", 22 серпня українські ударні дрони знову вивели з ладу нафтопровід "Дружба". Під удар вчергове потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) "Унеча", яка є однією з ключових станцій для перекачування нафти з Росії до Європи.