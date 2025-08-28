В ночь массированной атаки по Украине России тоже досталось: в двух регионах пылали важные заводы (видео)

Пожары масштабные

Взрывы в России раздавались в ночь на 28 августа, когда по Украине били ракетами. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ РФ – Афипский и Куйбышевский.

Там были масштабные пожары на стратегических перерабатывающих заводах. Об этом сообщают в российских телеграмм-каналах.

Россию атаковали дроны, а на двух крупнейших НПЗ России возник пожар. Кадры распространяются в соцсетях.

В Самарской области под удар попал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.

Завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн. тонн нефти. Он также производит горючее для военной авиации, в частности, для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

10 марта 2025 года уже была совершена самая большая атака на этот объект, что привело к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти — КДУ-11 мощностью 18 900 тонн в сутки. Это привело к остановке первоначальной переработки нефти на заводе со 2 августа 2025 года.

Также в сети сообщили, что местные жители напутали. Атака произошла именно на Куйбышевском заводе. В телеграм-каналах публикуют соответствующие видео.

Что известно о взрывах в Краснодарском крае

А в Краснодарском крае в ночь на 28 августа был атакован Афипский НПЗ. Местные власти утверждали, что силы ПВО якобы сбили все цели, однако очевидцы опубликовали снимки, подтверждающие, что БПЛА достигла целей.

Нефтеперерабатывающий завод в Афипске принадлежит к промышленной группе "Сафмар". Официальная мощность предприятия составляет 6,25 млн. тонн нефти ежегодно, хотя реальные показатели переработки, согласно некоторым источникам, достигают 7,17 млн. тонн.

Завершив техническое переоснащение, включавшее создание гидрокрекингового комплекса и коксующей установки, российская сторона стремилась достичь 98% глубины нефтепереработки и 88% выхода легких фракций.

Предприятие занимает важное место в энергетической инфраструктуре южных регионов РФ, обеспечивая критически важные поставки горючего, прежде всего для военных нужд. Основная специализация завода сосредоточена на выпуске дизтоплива и реактивного топлива для авиации.

Ранее "Телеграф" писал, что Малыш рассказал курьезную историю о "Паутине"