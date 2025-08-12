Вигадали легенду з коліс. Малюк розповів курйозну історію про "Павутину"
Водій фури повірив у легенду
Операція "Павутина", яку СБУ організували в Росії мала й курйозні моменти. Натомість через кмітливість команди все вдалось.
Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в ефірі "Ми-Україна". За його словами, цей курйозний момент стався під час того, як наші агенти уже готували до відправки автівки з будиночками.
Вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку,
Потім до нього терміново прибіг побратим з питанням, що вони збираються робити далі. Малюк розповів, як вдалось вирішити проблему:
Я кажу: "Набирай швидко нашого агентуриста", який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: "Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі"
За словами Малюка, водію, який побачив дрони було 63 роки, а тому з ґаджетами може бути на "ви". але в легенду повірив. До того ж, як сказав очільник СБУ це підкріпили відповідною зарплатнею додатковою.
Так от воно у нас "пролізло". Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності — це наявність у його психотипі певного здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу…,
Відповідаючи на питання журналіста, чи було це вигадано на ходу, Малюк відповів, що цей помічник вже по-своєму інтерпретував і довів водію легенду. Голова СБУ каже, що він це зміг довести під таким кутом і таким тоном, що водій фури реально повірив.
Плюс тут якраз зіграло нам на позитив те, що бойова частина дронів знаходиться в корпусі самого дрона. Тобто, на ньому немає окремої бойової частини, прикріпленої. Оскільки, якби він виглядав так, то, я думаю, той водій, який би він не був далекий від реалій, він би все одно подумав би: "щось тут не так", і можливо зателефонував би до місцевого управління фсб. Тому, власне, все спрацювало правильно
Спецоперація СБУ — що відомо
Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах. Внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.
Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
