Вигадали легенду з коліс. Малюк розповів курйозну історію про "Павутину"

Водій фури повірив у легенду

Операція "Павутина", яку СБУ організували в Росії мала й курйозні моменти. Натомість через кмітливість команди все вдалось.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в ефірі "Ми-Україна". За його словами, цей курйозний момент стався під час того, як наші агенти уже готували до відправки автівки з будиночками.

Вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один із водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку, розповів Василь Малюк

Потім до нього терміново прибіг побратим з питанням, що вони збираються робити далі. Малюк розповів, як вдалось вирішити проблему:

Я кажу: "Набирай швидко нашого агентуриста", який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував. Я кажу: "Дивись, давай ось таким чином зробимо. Таку термінову легенду з коліс потрібно йому одразу зарядити, тому водію, який побачив: Будиночки мисливські? Мисливські. Це дрони спеціальні розвідувальні. Будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх, відповідно, територія. Вони піднімаються, пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце і вся ця інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі" згадує голова СБУ

За словами Малюка, водію, який побачив дрони було 63 роки, а тому з ґаджетами може бути на "ви". але в легенду повірив. До того ж, як сказав очільник СБУ це підкріпили відповідною зарплатнею додатковою.

Так от воно у нас "пролізло". Але тут позитив, потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності — це наявність у його психотипі певного здорового авантюризму, де він зміг ось так, на ходу…, акцентував Малюк

Відповідаючи на питання журналіста, чи було це вигадано на ходу, Малюк відповів, що цей помічник вже по-своєму інтерпретував і довів водію легенду. Голова СБУ каже, що він це зміг довести під таким кутом і таким тоном, що водій фури реально повірив.

Плюс тут якраз зіграло нам на позитив те, що бойова частина дронів знаходиться в корпусі самого дрона. Тобто, на ньому немає окремої бойової частини, прикріпленої. Оскільки, якби він виглядав так, то, я думаю, той водій, який би він не був далекий від реалій, він би все одно подумав би: "щось тут не так", і можливо зателефонував би до місцевого управління фсб. Тому, власне, все спрацювало правильно підсумував Василь Малюк

Спецоперація СБУ — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, СБУ за допомогою дронів вдарила по російських аеродромах. Внаслідок атаки було уражено 41 російський літак. Серед них переважно були стратегічні бомбардувальники.

Безпілотники вразили чотири військові бази: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

