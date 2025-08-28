А може Янукович вже помер? Коли востаннє його бачили і де він може бути

У світі не так багато країн, куди міг би втекти експрезидент з Росії, але Путін тримає його при собі

Віктор Янукович — колишній президент України, який зрадив свою батьківщину та втік із країни під час Євромайдану у 2014 році. В Україні його засудили за держзраду та розтрату державного бюджету. Також щодо нього введено санкції — в Україні та низці інших країн, крім того, експрезидент перебуває в міжнародному розшуку.

"Телеграф" попросив штучний інтелект Grok проаналізувати останню діяльність та публічні появи Віктора Януковича та відповісти, а чи не помер він уже. Також ми запитали, чому президент-утікач сидить у Росії і куди б він міг втекти звідти.

Віктор Янукович втік до Росії у 2014 році

Чи живий Янукович і де він зараз?

Янукович втік з України у 2014 році, і після цього його у себе прихистив господар Кремля Путін. Відомо, що спочатку президент опинився в Криму, а потім вже за допомогою російських військових перебрався до РФ, і спочатку оселився в Ростові. З того часу в Україні він не з’являвся, хоча й намагався довести свою "легітимність", записуючи відеозвернення вже з Росії.

У 2019 році Януковича заочно засудили на 13 років за держзраду, а 2025 року додали ще 15 років — за незаконне перетинання кордону та підбурювання до дезертирства.

За останніми даними у ЗМІ, зараз Віктор Янукович живе в елітному підмосковному селищі Барвіха. Він перебуває під наглядом людей із Кремля, як друг і гість Путіна. А ще експрезидент України цінний для Путіна як символ "антимайдану".

Віктор Янукович залишається під захистом Кремля усі ці роки

А може, Янукович уже помер?

У мережі немає достовірних даних про смерть Віктора Януковича, хоч чутки про це з’являються регулярно. Швидше за все президент-втікач ще живий і з ним все добре, інакше, який сенс Кремлю приховувати його смерть.

Водночас варто пам’ятати, що у 2025 році Януковичу виповнилося 75 років. А це вже досить літній вік, і без підтримки здорового способу життя він може померти будь-якої миті.

Так ШІ Grok бачить Януковича мертвого у труні

До речі, востаннє Віктора Януковича бачили публічно в березні 2022 року. Це було під час його візиту до Білорусі і про це повідомляли білоруські ЗМІ. Однак після цього жодних появ на людях у Януковича не було.

Чи може Янукович втекти із РФ і куди?

Віктор Федорович перебуває у міжнародному розшуку, тому у світі не так багато країн, куди він міг би втекти. Малоймовірно, що він наважиться у своєму віці кудись бігти з-під крила Путіна, але все ж таки, якби це сталося, то країн для втечі не так уже й багато.

Віктор Янукович та його друг-військовий злочинець Путін

Зокрема, йдеться про держави, дружні до Росії. А таких у світі залишилося небагато – Білорусь, Венесуела, Куба чи Північна Корея. Нейтральні країни в геополітичному плані — Туреччина та ОАЕ. Хоча Туреччина, до речі, співпрацює з Україною у деяких політичних питаннях, тож цілком могла б заарештувати та екстрадувати Януковича.

Віктор Янукович міг би втекти до Лукашенка до Білорусі, але у Путіна, ймовірно, почувається краще

На думку ШІ Grok, Віктор Федорович непогано влаштувався у Росії, живучи під захистом Путіна в елітній Барвісі. Тож навряд чи він став би кудись тікати звідти. А от якщо він помре, це стане сенсацією в новинах і ми точно дізнаємося про це.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина алкоголіка Медведєва і що про неї відомо. Це вона разом із Путіним хрестила дочку Медведчука.