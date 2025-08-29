Зникла після втечі Януковича: що відомо про білявку з музею Міноборони, призначення якої викликало скандал

Ефектна блондинка Анастасія Фурман спровокувала скандал своїм призначенням у Міноборони

Анастасія Фурман – колишня заступниця директора музею Міністерства оборони. Її призначення у часи Януковича викликало бурхливий скандал — дівчині було лише 23 роки і вона була без досвіду роботи.

"Телеграф" розповість, що відомо про Анастасію Фурман, чому її призначення обернулося скандалом і коли вона "зникла з радарів".

Анастасія Фурман — що про неї відомо?

Анастасія Фурман народилася 1991 року, коли її призначили на посаду заступника директора Національного військово-історичного музею України у 2013 році, їй було лише 23 роки. Нині дівчині, мабуть, уже 34 роки. Її призначення на посаду викликало бурхливу реакцію у суспільстві, а також серед людей із музейної сфери.

Анастасія Фурман у 23 роки стала заступницею директора музею Міноборони

Справа в тому, що Анастасія має економічну освіту і до музейної, а тим більше військової справи, вона стосунку не мала. Як писали ЗМІ в той час, Фурман мала модельну зовнішність, а в соцмережах називала себе "райським метеликом".

До речі, посаду заступника директора музею Міноборони до призначення Фурман обіймав полковник з досвідом роботи в Генштабі Микола Абрамов. А ось нову посаду Анастасії пов’язували з тим, що її мати Тетяна Фурман мала бізнес-зв’язки з тодішнім міністром оборони Павлом Лебедєвим.

Анастасія Фурман запам’яталася своєю ефектною зовнішністю

Відомо, що з початку роботи на посаді заступника директора Анастасія провела інвентаризацію серед експонатів і навіть виявила підробки. Вона стверджувала, що виявила незаконну заміну оригіналів копіями, виявила відсутність вежі німецького танка TV часів Великої Вітчизняної війни, танки Т-34 та інші порушення.

Слід зазначити, що проти призначення Фурман збунтувався і колектив музею. Співробітники говорили про некомпетентність молодої білявки у музейній справі. Тож після публічного скандалу Анастасія нібито пішла на лікарняний та перестала відповідати на дзвінки журналістів.

Анастасія Фурман їздила на гламурній Ауді

Де зараз Анастасія Фурман?

Актуальної інформації про життя колишньої заступниці директора музею Міноборони Анастасії Фурман у мережі просто немає. Дівчина ще в 2013 році видалила свої акаунти в соцмережах і зникла з радарів. Це, до речі, збіглося у часі і з втечею Віктора Януковича з України. Після 2014 року Фурман не фігурувала в новинах і не згадувалася в соцмережах.

Анастасія Фурман після скандалу видалила сторінки у соцмережах

Ймовірно, дівчина після скандалу вирішила вести непублічне життя. Швидше за все, вона звільнилася з музею на початку 2014 року. До того ж на той час в Україні була Революція Гідності та зміна влади.

