"Людожер" та "хижак": Макрон добряче "проїхався" по Путіну через війну в Україні

Французький лідер нагадав, що Путін дав Трампу обіцянку зустрітися із Зеленським 18 серпня

Якщо російський правитель Володимир Путін до 1 вересня, понеділка, не погодиться провести двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, це означатиме, що він знову обманув президента США Дональда Трампа. Це також означатиме, що Путін тягнув час, "грався і знущався" з американського лідера.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції 30 серпня, повідомляє французьке видання Le Monde. Макрон підтвердив, що вважає Путіна "людожером" та "хижаком", президент не буде відмовлятися від своїх слів.

"Коли ми говоримо, що біля воріт Європи стоїть людожер, я вважаю, що це описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших народів, тобто людину, яка вирішила рухатися в бік авторитарного, самодержавного дрейфу та очолити ревізіоністський імперіалізм" Президент Франції Еммануель Макрон

Французький лідер також нагадав, що Путін дав Трампу обіцянку зустрітися із Зеленським 18 серпня, під час зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Білому домі та всього через три дні після того, як Путін та Трамп провели саміт в Анкориджі. Якщо Путін порушить своє слово — а це очікуваний сценарій — потрібна буде жорстка відповідь.

"Якщо ця двостороння зустріч не відбудеться до понеділка, я вважаю, що це знову означатиме, що президент Путін грався і знущався з президента Трампа, і це не може залишитися без відповіді" Президент Франції Еммануель Макрон

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", у Росії вже готуються до можливого провалу зустрічі Зеленського та Путіна, а тому шукають кого б у цьому звинуватити. У Москві для цих цілей традиційно обрали країни Заходу.

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів із Зеленським та лідерами країн Європи 18 серпня підтвердив, що дзвонив Путіну, анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі та сказав, що вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.

Проте вже 21 серпня Лавров зробив низку заяв, що тотально суперечать усьому, про що могли домовитися Путін і Трамп. Зокрема, він почав просувати незрозумілі умови про "ключові питання", які нібито мають бути вирішені перед тим, як зустріч відбудеться.