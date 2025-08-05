Схуд, ледь не втопився і зник: що насправді відбувається з Кадировим і хто може його замінити

У Кремлі вже ділять "трон"

Глава Чечні Рамзан Кадиров зник з публічного простору після того, як потрапив у центр уваги у Туреччині. За даними ЗМІ, він ледь не втопився під час відпочинку у Бодрумі. Перед цим з'являлися повідомлення про погіршення його стану здоров'я.

У Москві вже обговорюють можливі сценарії розвитку подій у випадку, якщо Кадиров не зможе продовжувати керувати республікою. Кремль уже напевно розглядає різні варіанти майбутнього Чечні. "Телеграф" розповідає, хто може керувати республікою, якщо Кадирова раптом не стане.

Кадиров хворий?

1 серпня Кадиров опублікував відео з тренажерного залу, очевидно намагаючись спростувати чутки про свою хворобу. На записі помітно, що чеченський лідер значно схуд. Тренажер, який він використовує, зазвичай застосовують під час реабілітації після серйозних захворювань або травм.

Кадиров заявив, що "повертається до навантажень після перерви" та працює за спеціальною програмою від тренера. Та і сам тренер каже щось про "відновлення м'язів". Проте з того часу він не з'являвся на публічних заходах.

Хто може замінити Рамзана Кадирова у випадку його смерті

Найчастіше як потенційного наступника називають Адама Кадирова — сина нинішнього глави Чечні. Однак загальновідомо, що російська влада ставиться до цієї кандидатури з іронією. Кремль не розглядає Адама як серйозного управлінця, здатного контролювати регіон з високими ризиками повстання.

Серед альтернативних кандидатів називають Магомеда Даудова на прізвисько "Лорд". Він обіймає посаду спікера парламенту Чечні та входить до найближчого оточення Кадирова. Даудов має репутацію впливової особи з досвідом керівництва та підтримкою силових структур.

Ще одним можливим претендентом вважається Апті Алаудінов — заступник начальника головного військово-політичного управління Міноборони РФ та командир спецназу "Ахмат". Алаудінов має значний авторитет серед чеченських силовиків і вже неодноразово виконував важливі доручення Кремля, зокрема під час військових операцій. Його кандидатура може розглядатися як компромісна — він одночасно лояльний до Москви та має підтримку в чеченських колах.

Крім того, Путін може призначити ставленика безпосередньо з Москви. Хазяїн Кремля може обрати кандидата з-поміж силовиків ФСБ або Росгвардії для посилення федерального контролю над республікою. Проте проблема може виникнути, якщо він буде росіянином, а не чеченцем — такий кандидат може викликати супротив у місцевого населення.

Менш вірогідним, але можливим варіантом є висування представника іншого чеченського клану. Такий розвиток подій міг би активізувати опозиційні до Кадирова сили, проте несе ризики збройного протистояння.

Хто може стати наступником Кадирова

Кремлю треба гарантії стабільності

Який би варіант не був би більш доцільним з точки зору проблем республіки, очільник Росії все одно віддасть перевагу кандидату, який забезпечить лояльність та контроль над регіоном. Головним критерієм стане здатність утримувати Чечню в орбіті російського впливу без серйозних потрясінь.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров перестав проводити наради. Таких тривалих перерв у нього ще не було.