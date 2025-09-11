Захищала Москву від ракет і пережила п'ять інфарктів: що відомо про матір Алли Пугачової (фото)

Співачка дала перше за довгий час інтерв’ю і багато згадувала про свою матір

Співачка Алла Пугачова днями дала перше інтерв’ю після втечі з Росії у 2022 році. У ньому вона розповіла про причини від’їзду, про фіктивний шлюб із Кіркоровим, а також багато говорила про свою матір, яка померла 1986 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Зінаїду Одегову, яка справила серйозний вплив на життя і творчість Алли Пугачової.

Зінаїда Одегова – що про неї відомо?

Мама Алли Пугачової була жінкою із сильним характером, яка справила серйозний вплив на життя співачки. Зінаїда Одегова народилася 25 серпня 1922 року у селищі Углеуральське Пермського краю. Вона походила з сім’ї, де любили та цінували музику, тож у дитинстві мріяла стати співачкою або вчителькою музики.

Як пише сайт Seldon.News, у Зіни з юності був гарний музичний слух, тож після школи вона вступила до Свердловського педагогічного училища, щоб втілити свою мрію. Проте всьому завадила Друга світова війна, яка якраз почалася.

В 1942 Одегова була мобілізована і служила в протиповітряній обороній Москви. Після війни залишилася у столиці, де у 1946 році вийшла заміж за фронтовика Бориса Пугачова.

Батько Алли Пугачової був начальником підприємства, а її мати Зінаїда працювала заступником начальника відділу кадрів на заводі. Молодій сім’ї виділили двокімнатну квартиру біля Селянської застави, де вони й мешкали багато років.

У родині Пугачових було троє дітей, проте перша дитина померла, будучи немовлям. Зінаїда тяжко переживала смерть малюка, проте згодом зважилася на народження ще двох дітей – доньки Алли та сина Євгена.

Мама Пугачової завжди підтримувала музичні таланти доньки, зрештою Алла втілила мрію своєї матері і стала співачкою. Саме Зінаїда наполягла на тому, щоб її маленька донька пішла до музичної школи. Пізніше у своїх інтерв’ю Алла Борисівна дуже тепло відгукувалася про свою матір і завжди дякувала їй за підтримку.

Зінаїда Одегова мала проблеми із серцем, вона пережила 5 інфарктів, але шостий став для неї останнім. Жінка померла у жовтні 1986 року. В цей час сама Алла Пугачова була з концертом у Куйбишеві. Їй повідомили про смерть матері перед виступом, але вона не стала нічого скасовувати і вийшла до глядачів зі своїми піснями.

