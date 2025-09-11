Рус

Захищала Москву від ракет і пережила п'ять інфарктів: що відомо про матір Алли Пугачової (фото)

Галина Струс
Алла Пугачова завжди дуже тепло відгукувалася про свою маму Зінаїду
Алла Пугачова завжди дуже тепло відгукувалася про свою маму Зінаїду. Фото Колаж "Телеграф"

Співачка дала перше за довгий час інтерв’ю і багато згадувала про свою матір

Співачка Алла Пугачова днями дала перше інтерв’ю після втечі з Росії у 2022 році. У ньому вона розповіла про причини від’їзду, про фіктивний шлюб із Кіркоровим, а також багато говорила про свою матір, яка померла 1986 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Зінаїду Одегову, яка справила серйозний вплив на життя і творчість Алли Пугачової.

Зінаїда Одегова – що про неї відомо?

Мама Алли Пугачової була жінкою із сильним характером, яка справила серйозний вплив на життя співачки. Зінаїда Одегова народилася 25 серпня 1922 року у селищі Углеуральське Пермського краю. Вона походила з сім’ї, де любили та цінували музику, тож у дитинстві мріяла стати співачкою або вчителькою музики.

Родина Алли Пугачової
Родина Алли Пугачової

Як пише сайт Seldon.News, у Зіни з юності був гарний музичний слух, тож після школи вона вступила до Свердловського педагогічного училища, щоб втілити свою мрію. Проте всьому завадила Друга світова війна, яка якраз почалася.

Алла Пугачова архівні фото
Алла Пугачова з мамою та братом

В 1942 Одегова була мобілізована і служила в протиповітряній обороній Москви. Після війни залишилася у столиці, де у 1946 році вийшла заміж за фронтовика Бориса Пугачова.

Алла Пугачова мама
Маленька Алла Пугачова з мамою Зінаїдою

Батько Алли Пугачової був начальником підприємства, а її мати Зінаїда працювала заступником начальника відділу кадрів на заводі. Молодій сім’ї виділили двокімнатну квартиру біля Селянської застави, де вони й мешкали багато років.

У родині Пугачових було троє дітей, проте перша дитина померла, будучи немовлям. Зінаїда тяжко переживала смерть малюка, проте згодом зважилася на народження ще двох дітей – доньки Алли та сина Євгена.

Алла Пугачова та її мама Зінаїда
Алла Пугачова та її мама Зінаїда

Мама Пугачової завжди підтримувала музичні таланти доньки, зрештою Алла втілила мрію своєї матері і стала співачкою. Саме Зінаїда наполягла на тому, щоб її маленька донька пішла до музичної школи. Пізніше у своїх інтерв’ю Алла Борисівна дуже тепло відгукувалася про свою матір і завжди дякувала їй за підтримку.

Алла Пугачова та її мама Зінаїда
Алла Пугачова завжди тепло відгукувалася про свою маму

Зінаїда Одегова мала проблеми із серцем, вона пережила 5 інфарктів, але шостий став для неї останнім. Жінка померла у жовтні 1986 року. В цей час сама Алла Пугачова була з концертом у Куйбишеві. Їй повідомили про смерть матері перед виступом, але вона не стала нічого скасовувати і вийшла до глядачів зі своїми піснями.

Алла Пугачова та її мама Зінаїда
Мама Алли Пугачової померла 1986 року

