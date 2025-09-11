Була королевою краси і народила двох дітей: що відомо про дружину вбитого Чарлі Кірка

Новина про вбивство соратника Трампа сколихнула американське суспільство

Чарлі Кірка — консервативного активіста і соратника президента США Дональда Трампа було вбито 10 вересня під час заходу в Університеті долини Юта. У засновника організації Turning Point USA стріляли, поранення виявилося смертельним. У нього залишилася молода дружина та двоє маленьких дітей.

Данальд Трамп і Чарлі Кірк. Фото: Getty Images

Еріка Францве — що про неї відомо?

Чарлі Кірк познайомився з Ерікою Францве у 2019 році, а через два роки у 2021-му вони зіграли весілля у Скоттсдейлі. Як пише сайт Irish Star, жінка має диплом спеціалістки політології та міжнародних відносин, вона закінчила Університет штату Арізона. У 2017 році Еріка також здобула ступінь магістра права в Університеті Ліберті, а в 2022 — докторський ступінь з християнського лідерства.

Чарлі Кірк і його дружина Еріка разом із 2019 року. Фото: Getty Images

Францве працює в компанії The Corcoran Group у Нью-Йорку, вона агентка з нерухомості. Також вона започаткувала некомерційну організацію Everyday Heroes Like You, а з 2019 року веде свій подкаст Midweek Rise Up. Крім того, дружина Кірка має свій бізнес – бренд модного релігійного одягу.

Чарлі Кірк і його дружина Еріка, яка була королевою краси. Фото: Getty Images

Американські ЗМІ з’ясували, що колись Еріка була королевою краси — вона виграла конкурс "Міс Арізона США". Також у студентстві займалася спортом – грала у баскетбол за університетську команду Regis University. Відомо, що у шлюбі з Чарлі Кірком Францве народила двох дітей: у 2021 році дочку, а у 2023 році сина.

Чарлі Кірк та його дружина Еріка разом виховували двох дітей

