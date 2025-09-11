Дружина Чарлі Кірка залишила загадкове послання за кілька годин до його вбивства: що вона написала

Публічне вбивство друга Трампа стало справжнім шоком для американського суспільства

У середу, 10 вересня, під час заходу в Університеті долини Юта було вбито консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Дональда Трампа Чарлі Кірка. У чоловіка стріляли, він помер у лікарні, а за кілька годин до смерті його дружина Еріка Францве опублікувала загадкове послання.

Чарлі Кірк та його дружина Еріка Францве були разом із 2019 року. Фото: Getty Images

У своєму акаунті в соцмережі Х у день вбивства Кірка жінка написала вірш із Біблії:

Псалом 45:1 — Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах Еріка Францві

Скріншот загадкового послання Еріки Францве

Зазначимо, що поки що жінка офіційно не коментувала вбивство чоловіка, яке вже назвали політичним. До речі, раніше у своєму посту президент США Дональд Трамп, який підтвердив смерть Кірка, також згадав Еріку. Він висловив їй та сім’ї активіста співчуття.

Чарлі Кірк був соратником Трампа. Фото: Getty Images

Що відомо про Еріку Францве?

Чарлі Кірк та Еріка познайомилися у 2019 році, а через два роки зіграли весілля. У їхньому шлюбі народилися двоє дітей — дочка та син. Відомо, що Францве має диплом політолога та спеціаліста з міжнародних відносин. Також вона має ступінь магістра права та докторський ступінь із християнського лідерства.

У молодості Еріка стала переможницею конкурсу краси "Міс Арізона США" і захоплювалася спортом — грала у баскетбол за університетську команду. Зараз вона працює агенткою з нерухомості у нью-йоркській компанії та має власний бренд одягу.

Чарлі Кірк та його дружина Еріка Францве народили двох дітей. Фото: Getty Images

