Защищала Москву от ракет и пережила пять инфарктов: что известно о матери Аллы Пугачевой (фото)

Певица Алла Пугачева на днях дала первое интервью после побега из России в 2022 году. В нем она рассказала о причинах этого отъезда, о фиктивном браке с Киркоровым, а также много говорила о своей матери, которая умерла в 1986 году.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о Зинаиде Одеговой, которая оказала серьезное влияние на жизнь и творчество Аллы Пугачевой.

Зинаида Одегова — что о ней известно?

Мама Аллы Пугачевой была женщиной с сильным характером, которая оказала серьезное влияние на жизнь певицы. Зинаида Одегова родилась 25 августа 1922 года в поселке Углеуральский Пермского края. Она происходила из семьи, где любили и ценили музыку, так что в детстве мечтала стать певицей или учительницей музыки.

Как пишет сайт Seldon.News, у Зины с юности был хороший музыкальный слух, так что после школы она поступила в Свердловское педагогическое училище, чтобы воплотить свою мечту. Однако всему помешала начавшаяся Вторая мировая война.

В 1942 году Одегова была мобилизована и служила в противовоздушной обороне Москвы. После войны осталась в столице, где в 1946 году вышла замуж за фронтовика Бориса Пугачева.

Отец Аллы Пугачевой был начальником предприятия, а ее мама Зинаида работала заместителем начальника отдела кадров на заводе. Молодой семье выделили двухкомнатную квартиру у Крестьянской заставы, где они и жили много лет.

В семье Пугачевых было трое детей, однако первый ребенок умер младенцем. Зинаида тяжело переживала смерть малыша, однако со временем решилась на рождение еще двоих — дочки Аллы и сына Евгения.

Мама Пугачевой всегда поддерживала музыкальные наклонности дочери, в конце концов Алла воплотила мечту своей матери и стала певицей. Именно Зинаида настояла на том, чтобы ее маленькая дочь пошла в музыкальную школу. Позже в своих интервью Алла Борисовна очень тепло отзывалась о своей матери и всегда благодарила ее за поддержку.

Зинаида Одегова имела проблемы с сердцем, она пережила 5 инфарктов, но шестой стал для нее последним. Женщина умерла в октябре 1986 года. В это время сама Алла Пугачева была с концертом в Куйбышеве. Ей сообщили о смерти мамы перед выступлением, но она не стала ничего отменять и вышла к зрителям со своими песнями.

