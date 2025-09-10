"Знала, що переді мною смертники": Пугачова розповіла про концерт у Чорнобилі і чим це для неї обернулося (відео)

Алла Пугачова виступила перед 9 тисячами ліквідаторами аварії

Зірка радянської естради Алла Пугачова, яка виїхала з Росії, розповіла про сольний концерт для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Співачка знала, що виступати там небезпечно, але не могла відмовити тим, хто боровся із наслідками техногенної катастрофи.

В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артистка поділилася деталями концерту. Алла Пугачова розповіла про проблеми зі здоров’ям та відповіла, чи шкодує, що виступала у Чорнобилі.

Алла Пугачова розповіла про концерт у Чорнобилі

У квітні 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС, яка стала наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії людства. Для ліквідації її наслідків було мобілізовано сотні тисяч людей.

На прохання ліквідаторів Алла Пугачова та її колектив у вересні 1986 року провели у місті Зелений Мис концерт просто неба, недалеко від місця аварії.

Я поїхала на поклик серця, нас попереджали, що це небезпечно… Переді мною сиділи смертники. Я це розуміла, але назад не можна було, бо люди просили апельсини та Пугачову. І я розуміла, що це тяжкий час у людей, така катастрофа. Не до кінця розуміла, але розуміла Алла Пугачова

Алла Пугачова на концерті у Чорнобилі

Перед поїздкою артистів попередили, що в Чорнобилі нічого не можна їсти, не можна ходити травою і не варто брати у шанувальників квіти. Проте артистка та її музиканти все одно забирали квіти, які несли їм під час виступу, бо не могли вчинити інакше.

Алла Пугачова не боялася брати квіти у ліквідаторів аварії

Після повернення до Москви Алла Пугачова та Артем Троїцький організували перший в історії СРСР благодійний концерт, а зібрані кошти відправили на допомогу потерпілим та ліквідатором Чорнобильської аварії.

Це була класна ідея, ми її втілили з такою душею. Це приголомшлива подія у моєму житті. І не важливо які вже наслідки Алла Пугачова

А наслідків для музикантів все ж були. Пугачова зазначила, що в її друга Олександра Барикіна зник голос, а в неї пізніше виникли проблеми із щитовидною залозою, що вплинуло на її гормональний фон.

Попри це, Примадонна не шкодує про цей виступ. Вона пам’ятає, як стомлені обличчя ліквідаторів ставали трохи радіснішими й світлішими, коли вона разом з ними співала і танцювала.

Не шкодувала жодної секунди. Ти не уявляєш, що це було за відчуття, коли ти з ними співаєш, коли їх обіймаєш. Алла Пугачова

Пугачова також розповіла, що після виступу отримала догану від партійної організації за те, що пов’язала на голову великий чорний бант, тоді як усі інші музиканти були у білих шапочках.

