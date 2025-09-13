Землетрус та загроза цунамі. Камчатку, де Путін тримає ядерні сили, знову трясе (відео)

Землетрус на Камчатці мав епіцентр в акваторії Тихого океану

У суботу, 13 вересня, на Камчатці у Росії знову стався сильний землетрус. Наприкінці липня Камчатка зазнала найпотужнішого землетрусу за понад півстоліття.

Про новий землетрус магнітудою щонайменше у 6.3 бали за шкалою Ріхтера повідомив губернатор Камчатського краю РФ Володимир Солодов у своєму Telegram-каналі. Після афтершоку у регіоні оголошено загрозу цунамі. Втім, жителі не вірять чиновнику та пишуть, що сила землетрусу склала не менше 7 балів.

Водночас Reuters із посиланням на Німецький дослідницький центр геологічних наук (GFZ) повідомляє, що новий землетрус на Камчатці стався на глибині 10 кілометрів. Водночас Геологічна служба США (USGS) визначила магнітуду у 7,4 бала з осередком на глибині 39,5 км.

Епіцентр землетрусу розташувався в акваторії Тихого океану, на 114 км на схід від міста Петропавловськ-Камчатський (головне місто регіону). Жителів Камчатки закликають залишити райони берега через загрозу цунамі. Місцеві росіяни діляться відео, як трясло будинки, квартири та навіть меблі.

Які є ядерні сили РФ на Камчатці

На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії. У закритому місті Вілючинськ на базі атомних підводних човнів базуються стратегічні підводні ракетоносці з ядерною зброєю на борту.

Цей військовий об'єкт є базою розташування для кількох типів атомних підводних човнів РФ. Серед них — стратегічні ракетоносці проєкту "Борей" та "Дельфін", які несуть балістичні ракети з ядерними боєголовками. Також тут базуються багатоцільові атомні підводні човни, призначені для патрулювання північної частини Тихого океану.

Літній землетрус на Камчатці — що відомо

В ніч на 30 липня на російській Камчатці було зафіксовано найпотужніші підземні поштовхи з 1952 року. Там сталося два потужні землетруси, силою у 8,8 та 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Цей землетрус посів шосте місце за величиною серед усіх відомих за історію людства.

Після землетрусу виникло чотириметрове цунамі, яке обрушилося на Курильські острови та затопило їх частину. Від удару стихії постраждало місто Петропавловськ-Камчатський.

Раніше "Телеграф" розповідав, як землетрус у Росії вдарив по ядерній тріаді Кремля і чому це на руку Україні. На півострові Камчатка розташована одна з найважливіших військово-морських баз Тихоокеанського флоту Росії.