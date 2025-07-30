"Знову Малюк бешкетує". Українці жартують щодо землетрусу на Камчатці

Магнітуда підземних поштовхів склала 8,8 балів за шкалою Ріхтера

Землетрус на Камчатці (Росія) в ніч на середу, 30 липня, посів шосте місце за масштабністю серед усіх відомих за історію людства. Підземні поштовхи спричинили чотириметрове цунамі, яке обрушилося на Курильські острови та затопило їх частину. Українці відреагували гіркою іронією — росіян накриває карма за все зло, яке вони завдають українцям.

"Телеграф" зібрав реакції українців на удар стихії по російській Камчатці. Магнітуда землетрусу склала 8,8 балів за шкалою Ріхтера. З міста Північно-Курильськ оголошено про термінову евакуацію, від удару стихії постраждав Петропавловськ-Камчатський.

Українці почали створювати меми. Жартують, що землетрус та цунамі — робота ГУР (Головне управління розвідки Міністерства оборони України). Також іронізують, що це — нова зброя ЗСУ. Всі коментатори сходяться на тому, що це "карма", чи "бумеранг", шкодують, що до Москви не дістало.

Жартують, що "Павутина 2.0" почалася там, де не очікували. Йдеться про унікальну операцію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у російському тилу. В ході операції "Павутина", яку 1 червня провела СБУ, було уражено 41 одиницю авіації ворога. Глава СБУ Василь Малюк тоді анонсував "нові сюрпризи" для Росії.

Що відомо про землетрус на Камчатці та цунамі

Землетрус викликав побоювання щодо цунамі на більшій частині басейну Тихого океану, включаючи береги Гаваїв, південну Аляску, все західне узбережжя США та Британську Колумбію. Влада цих регіонів закликає мешканців узбережжя негайно переміститися на височини через побоювання щодо нових хвиль та афтершоків.

Цунамі, що виник через підземні поштовхи на Камчатці, досягнув берегів Японії. У деяких префектурах хвиля була заввишки три метри. В мережі з'явилося відео з китами, яких викинуло на берег у Японії після землетрусу. Чотирьох китів викинуло на берег у районі міста Татеяма у японській префектурі Тіба на сході острова Хонсю.

Примітно, що Курильські острови, які накрила стихія, є окупованою Росією частиною Японії. Але найцікавіше те, що хвилі цунамі можуть накрити стратегічну тихоокеанську базу Росії з підводними та надводними човнами-носіями ядерних ракет, що було б ударом по ядерній тріаді РФ. Оголошено загрозу цунамі для затоки Авача, де перебуває стратегічна підводна база "Рибачий" — ключовий об’єкт Тихоокеанського флоту РФ для ядерних підводних і надводних та десантних човнів.

Як розповідав "Телеграф", у квітні потужний землетрус магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера сколихнув Туреччину. Момент підземного поштовху потрапив у прямий ефір.