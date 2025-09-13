Укр

Землетрясение и угроза цунами. Камчатку, где Путин держит ядерные силы, снова трясет (видео)

Елена Руденко
В субботу, 13 сентября, на Камчатке в России снова произошло сильное землетрясение. В конце июля Камчатка подверглась мощному землетрясению за более чем полвека.

О новом землетрясении магнитудой по меньшей мере в 6.3 балла по шкале Рихтера сообщил губернатор Камчатского края РФ Владимир Солодов в своем Telegram-канале. После афтершока в регионе объявлена угроза цунами. Впрочем, жители не верят чиновнику и пишут, что сила землетрясения составила не менее 7 баллов.

В то же время Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ) сообщает, что новое землетрясение на Камчатке произошло на глубине 10 километров. В то же время Геологическая служба США (USGS) определила магнитуду в 7,4 балла с центром на глубине 39,5 км.

Эпицентр землетрясения расположился в акватории Тихого океана, в 114 км к востоку от города Петропавловск-Камчатский (главный город региона). Жителей Камчатки призывают покинуть районы берега из-за угрозы цунами. Местные россияне делятся видео, как трясло дома, квартиры и даже мебель.

Какие ядерные силы РФ есть на Камчатке

На полуострове Камчатка расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота России. В закрытом городе Вилючинск на базе атомных подлодок базируются стратегические подводные ракетоносцы с ядерным оружием на борту.

Этот военный объект является базой расположения для нескольких типов атомных подлодок РФ. Среди них — стратегические ракетоносцы проекта "Борей" и "Дельфин", несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Также здесь базируются многоцелевые атомные подлодки, предназначенные для патрулирования северной части Тихого океана.

Летнее землетрясение на Камчатке — что известно

В ночь на 30 июля на российской Камчатке были зафиксированы мощные подземные толчки с 1952 года. Там произошло два мощных землетрясения, силой в 8,8 и 5,8 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение заняло шестое место по величине среди всех известных в истории человечества.

После землетрясения возникло четырехметровое цунами, обрушившееся на Курильские острова и затопившее их часть. От удара стихии пострадал город Петропавловск-Камчатский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как землетрясение в России ударило по ядерной триаде Кремля и почему это на руку Украине. На полуострове Камчатка расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота России.

