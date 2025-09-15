"Росія програє війну": Келлог розповів про силу України і як тиснути на Москву

Спеціальний посланник президента США пояснив, чому Росія не зможе перемогти

Росія нині не виграє війну, а незначне просування обходиться їй дуже високою ціною. Нині її втрати можна зіставити із втратами у Другій світовій війні.

Про це розповів спеціальний представник президента США в Україні, генерал Кіт Келлог в інтерв’ю Forbes. "Телеграф" зібрав основні тези.

Росія не перемагає

Келлог зазначив, що якби росіяни перемагали, то вони б уже захопили Одесу чи Київ, але натомість вони ведуть боротьбу за дрібні села.

Росія справді програє цю війну. Так, вона просувається на Донеччині. Але наскільки можна назвати успіхом просування на метри, а не на кілометри? При цьому вона сплачує колосальну ціну Кіт Келлог

Генерал зазначив, що Москва вже втратила свою військову еліту та найкращих військових командирів. Вона також залишилася без військової техніки та змушена витягувати зброю з музеїв. Говорячи про ЗСУ, Келлог зазначив, що вони вже "воюють як американці", а тому на Заході не думають, що Росія здатна перемогти.

Він додав, що Росію можна зупинити трьома шляхами – дипломатією, військовими силами та економікою. Дипломатія зараз практично не дає результатів, на фронті українці вже показали, що здатні протистояти окупантам, а для економічного впливу треба йти на ризик.

Є суверенні російські активи, які насправді є грошима олігархів. Заберіть їхні гроші. Є питання нафти – зупиніть їхні доходи. Можливо, варто заблокувати тіньовий флот у Балтійському морі чи атакувати центральний банк. І я кажу європейцям – не купуйте їхню нафту. Зупиніться Кіт Келлог

Не варто боятися російської армії

Келлог наголосив, що сучасна Росія це не СРСР у розпал Холодної війни, а українці змогли підірвати її військову міць.

Вони багато говорять, але не настільки сильні. На місці Путіна я б хвилювався через те, що європейці стають на ноги. Путін іноді погрожує ядерною зброєю, але варто нагадати йому, що США, Франція та Британія – теж ядерні держави. Не сприймайте заяви росіян за чисту монету. Українська армія знизила їхню силу на кілька щаблів, я віддаю їй належне. Тож не варто боятися російської армії. Це ядерна держава, так. Але я не бачу у неї спроможності рухатись, умовно, в бік Британії чи кудись іще. Кіт Келлог

Генерал зазначив, що зараз Росія стала молодшим партнером Китаю і якби той припинив підтримку, то "війна закінчилася б вже завтра". Він також підкреслив, що якби справи у Москви йшли добре, то їм не довелося б просити про солдатів з КНДР.

У чому сила України

Представник Вашингтона зазначив, що українці мають дуже високий бойовий дух.

Україна не програє цю війну. І я не говорю лише про воєнний аспект. Наполеон Бонапарт сказав, що співвідношення морального духу до фізичного стану – три до одного. Він мав на увазі, що серце нації важить утричі більше, ніж її армія. Ви не можете відібрати цього в українців. Кіт Келлог

Він додав, що це не єдина перевага ЗСУ і згадав про те, що Україна стала лідером із використання дронів і навіть перевершила в цьому США. За словами Келлога, це змінило правила війни і зараз він не уявляє, як, наприклад, Китай зможе захопити Тайвань.

При цьому він вважає, що комбінація стійкості людей із передовим озброєнням та сильною армією не дозволять Україні програти. Генерал наголосив, що Україна обов’язково виживе.

Як повідомлялося раніше, приїзд Келлога в Україну традиційно викликає серед користувачів мережі хвилю мемів. Це пов’язано з тим, що росіяни припиняють обстрілювати Київ та дають мешканцям столиці можливість нормально поспати.