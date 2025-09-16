Атака продолжалась несколько часов. Дроны ударили по Саратову и остановили работу аэропорта (фото и видео)

В ходе атаки на Саратов вели план "Ковер"

В то время как Россия в ночь на вторник, 16 сентября, наносила удары по Украине, в РФ также прогремели взрывы. Беспилотники атаковали Саратов.

Как сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, атака на Саратов продолжалась с трех ночи до пяти утра. В аэропорту "Гагарин" (международный аэропорт Саратова был введен план "Ковер").

План "Ковер" — это специальный режим, который вводят в Российской Федерации для безопасности полетов при обнаружении беспилотников. При объявлении этого режима гражданские самолеты обязаны немедленно совершить посадку или покинуть опасную зону, что приводит к задержке или отмене рейсов в аэропортах.

По данным Андрющенко, над Саратовом прогремело несколько взрывов. Есть результат на земле на нескольких локациях.

Возникло возгорание

Огонь виден издалека

Местные россияне показали видео последствий атаки. Можно увидеть, что вспыхнул пожар.

Согласно сигнатурам пожаров поражена промышленная инфраструктура. Горение продолжается Петр Андрющенко

