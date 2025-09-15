Голова Центру протидії дезінформації, експерт з питань інформаційних технологій Андрій Коваленко розповів про фундаментальне зрушення у відносинах Китаю та США

Новина про досягнення угоди між США та Китаєм щодо TikTok — це не лише історія про соцмережу. Це перший елемент нового стратегічного пазла.

Американці добилися переходу TikTok в країні під свій контроль, аби уникнути заборони. Для Вашингтона це не просто питання даних чи алгоритмів — це контроль над одним із головних інструментів формування суспільних настроїв.

Головний сигнал: США та Китай здатні домовлятися навіть тоді, коли стартові позиції максимально протилежні. Це означає початок великої розмови про новий біполярний світ.

Росії за цим столом немає. Сировинні придатки, яким є Росія для Китаю, за столи не запрошують. Їх юзають.

Путіну залишили роль статиста, якому доведеться виконати рішення, ухвалені іншими. Його війна проти України стала квитком у "несуб’єктність" — РФ витіснена з Близького Сходу, Центральної Азії, Європи. І в подальшому навіть "Сєвєрний морський шлях" лише укріпить роль придатку без субʼєктності. А ресурси Росії, окуповані московитами, які так ретельно оберігав СРСР і використовували для особистого збагачення еліти компартії, підуть по руках великих гравців.

Наступний трек переговорів – трикутник США–Китай–Європа. І там ключовою темою буде Україна. Наша держава залишається чинником, який здатний впливати на глобальні домовленості.

Світ ділиться без РФ. А Путін розплачується за провальну агресію проти України втратою субʼєктності. Можна скільки завгодно йти поруч з Сі і ротом Скабєєвої розповідати про "геополітичне лідерство", але Китай вже наперед вирішив долю РФ.

Джерело: пост Коваленка в Telegram