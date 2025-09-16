Народився у Києві та потрапив у скандал через Крим: що говорить про війну зірка російських серіалів Чернишов

Андрій Чернишов продовжує зніматися у кіно

Актор Андрій Чернишов, як і його колега Юрій Батурін, став зіркою російського кінематографа, хоч народився в Україні. Нині він активно продовжує розвивати кар’єру у Москві.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що говорить про війну Андрій Чернишов та як виглядає зараз. Ми дізналися деякі факти.

Андрій Чернишов — що відомо про актора

Відомий актор Андрій Чернишов народився 3 лютого 1973 року у Києві у сім’ї педагогів. Після закінчення третього класу його родина переїхала до Читинської області (Росія).

Андрій Чернишов народився у Києві

Отримавши атестат Андрій вирушив до Москви вступати до театральних вишів, проте не склав іспити з першої спроби. Чернишов повернувся до Києва, де влаштувався підсобним робітником у Театр російської драми імені Лесі Українки та відвідував репетиції, переймаючи досвід у акторів.

Андрій Чернишов став зіркою російських серіалів

Пізніше він знову вирушив до Москви і став студентом Вищого театрального училища ім. М. Щепкіна, яке закінчив 1994 року. До 2006 року актор служив у Московському театрі "Ленком".

Широку популярність акторові принесли ролі в популярних телесеріалах: "Вільна жінка", "Дві долі", "Марш Турецького", "Дама в окулярах, із рушницею в автомобілі", "Право на кохання" та інші.

Андрій Чернишов продовжує кар’єру у Росії

Де зараз Андрій Чернишов і що говорить про війну

Актор Андрій Чернишов продовжує розвивати кар’єру у Москві. У 2025 році він виходив на сцену Малого театру та брав участь у кількох виставах. Також цього року з ним вийшов детективний серіал "Бій із тінню".

Андрій Чернишов мовчить про війну в Україні

Про рідний Київ актор не згадує і з початку повномасштабної війни зайняв мовчазну позицію, не роблячи публічно жодних заяв.

Однак у 2017 році артист відмовився їхати на гастролі до анексованого Росією Криму. Тоді в Севастополі були розклеєні листівки на афішах, де говорилося, що актор був замінений у виставі.

Як зараз виглядає Андрій Чернишов

У ЗМІ писали, що Чернишов побоявся їхати до Криму, щоб Україна не внесла його до "чорного списку" і не заборонила виїзд до країни. Але пізніше Чернишов заявив, що його відмова не пов’язана з політичною ситуацією.

Жодного відношення ситуація до політики не має. Йдеться не про політику, а про внутрішні фінансові розбіжності, скажімо так. Мені ніхто не може заборонити в’їжджати на територію Криму чи якоїсь іншої області, якщо це не заборона республіки чи країни. Якщо мені потрібно буде, якщо мої справи приведуть мене до Криму, то, звісно, я туди поїду Андрій Чернишов

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актор Сергій Гармаш. Він підтримував окупацію рідного Херсона.