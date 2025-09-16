Родился в Киеве и попал в скандал из-за Крыма: что говорит о войне звезда российских сериалов Чернышов

Андрей Чернышов продолжает сниматься в кино

Актер Андрей Чернышов, как и его коллега Юрий Батурин, стал звездой российского кинематографа, хотя родился в Украине. Сейчас он активно продолжает развивать карьеру в Москве.

"Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне Андрей Чернышов и как выглядит сейчас. Мы узнали некоторые факты.

Андрей Чернышов — что известно об актере

Известный актер Андрей Чернышов родился 3 февраля 1973 года в Киеве в семье педагогов. После окончания третьего класса его семья переехала в Читинскую область (Россия).

Андрей Чернышов родился в Киеве

Получив аттестат Андрей отправился в Москву поступать в театральные вузы, однако не сдал экзамены с первой попытки. Чернышов вернулся в Киев, где устроился подсобным рабочим в Театр русской драмы имени Леси Украинки и посещал репетиции, перенимая опыт у актеров.

Андрей Чернышов стал звездой российских сериалов

Позже он снова отправился в Москву и стал студентом Высшего театрального училища им. М. Щепкина, которое окончил в 1994 году. До 2006 года актер служил в Московском театре "Ленком".

Широкую известность актеру принесли роли в популярных телесериалах: "Свободная женщина", "Две судьбы", "Марш Турецкого", "Дама в очках, с ружьем в автомобиле", "Наваждение", "Право на любовь" и другие.

Андрей Чернышов продолжает карьеру в России

Где сейчас Андрей Чернышов и что говорит о войне

Актер Андрей Чернышов продолжает развивать карьеру в Москве. В 2025 году он выходил на сцену Малого театра и участвовал в нескольких спектаклях. Также в этом году с ним вышел детективный сериал "Бой с тенью".

Андрей Чернышов молчит о войне в Украине

О родном Киеве актер не вспоминает и с начала полномасштабной войны занял молчаливую позицию, не делая публично никаких заявлений.

Однако в 2017 году артист отказался ехать на гастроли в аннексированный Россией Крым. Тогда в Севастополе были расклеены листовки на афишах, где говорилось, что актер был замене в спектакле.

Как сейчас выглдяит Андрей Чернышов

В СМИ писали, что Чернышов побоялся ехать в Крым, чтобы Украина не внесла его в "черный список" и не запретила выезд в страну. Но позднее Чернышов заявил, что его отказ никак не связан с политической ситуацией.

Никакого отношения ситуация к политике не имеет. Речь идет не о политике, а о внутренних финансовых разногласиях, скажем так. Мне никто не может запретить въезжать на территорию Крыма или какой-то другой области, если это не запрет республики или страны. Если мне нужно будет, если мои дела приведут меня в Крым, то, конечно, я туда поеду Андрей Чернышов

