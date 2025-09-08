Звинуватив Україну в окупації Донбасу і образив Бандеру: що каже про війну Сукачов, який знімався з Зеленським

Сукачов заявляв, що "Україна розпадеться"

Гарік Сукачов — російський рок-музикант, кінорежисер, актор, лідер гуртів "Бригада С" та "Неприкасаемые". Українцям він запам’ятався завдяки участі у фільмі "Ржевський проти Наполеона", де він знімався разом із Володимиром Зеленським. Однак з 2014 року він публічно підтримує війну в Україні, як і зірка "Сватів" Тетяна Васильєва.

Актор відкрито висловлює проросійську позицію. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що саме говорить про нашу країну колишній колега президента України Гарік Сукачов.

Сукачов у російсько-українській комедії режисера Марюса Вайсберга "Ржевський проти Наполеона" зіграв камео, а Володимир Зеленський — роль Наполеона. Тодішній керівник студії "Квартал 95" також був продюсером. До слова, у цій кінострічці також знімався путініст Михайло Єфремов, який сидів у в’язниці за п’яну ДТП. Фільм вийшов на телеекрани у 2012 році. У 2021 році Держкіно заборонило прокат цього фільму в Україні.

Володимир Зеленський у ролі Наполеона

Що каже про війну Гарік Сукачов

З 2014 року актор відкрито став на бік російських окупантів на Донбасі. Сукачов їздив до окупованого Криму і брав участь у пропагандистських шоу. Також актор виправдовував агресію Кремля і забезпечував деякі ворожі підрозділи. За це його було внесено до бази "Миротворець".

Гарік Сукачов - фігурант бази "Миротворець"

За два роки, у 2016-му, Сукачов заявив, що Україна більше "ніколи не буде цілісною і розпадеться". У 2018 році актор звинуватив у війні на Донбасі Україну. Такі нісенітниці він розповідав в інтерв’ю пропагандистському виданню "Дождь".

Росія, велика країна, несе за це відповідальність? Я вважаю, що влада не несе. Тому що революція розпочалася в Україні і тривала досить довго. І це не перша революція. На Помаранчевій я теж був, бачив ці прапори і т.д. Все не однозначно… Звичайно, Росія має відношення до цього конфлікту. Як будь-яка країна, яка зобов'язана захищати своїх та свої геополітичні інтереси. Я не думаю, що в цьому плані Росія відрізняється від будь-якої сильної держави. Гарік Сукачов

Гарік Сукачов

Влітку 2022 року Сукачов разом з іншими музикантами, які підтримують війну, записав кліп на пісню "Я остаюсь". Це була відповідь тим артистам, які виїхали з Росії.

У червні 2022 року опублікував фото із новим татуюванням. На його тілі з’явився напис "Родина или смерть". Він також написав "Сподіваюся, цією фотографією я відповів на всі запитання" і вставив цитату Макаревича.

Гарік Сукачов набив проросійське татуювання

Гарік Сукачов ніколи особисто не зустрічався із російським диктатором, але мріє познайомитися з ним. "Мені було б просто цікаво наживо побачити президента. Я б сказав: "Володимире Володимировичу, це ви? Офігіти!" — видав пропагандист.

На своїй сторінці в Інстаграм, яка зараз заблокована для українців, музикант розповідав, що мріє зустрітися із Путіним. "Мені було б просто цікаво наживо побачити президента. Я б сказав: "Володимире Володимировичу, це ви? Офігіти!" — заявляв пропагандист.

Гарік Сукачов

В інтерв'ю проєкту "А поговорити?" телеканалу "Москва 24" Сукачов заявляв, що він різко засуджує вшанування Степана Бандери та навіть "есесівців" як героїв в Україні, вважаючи, що така тенденція "не обіцяє нічого доброго" для майбутнього країни.

